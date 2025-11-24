Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios reciben el 24 de noviembre 6 mil 200 pesos?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza en la recta final de su dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, considerado el último depósito del año.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, las entregas comenzaron el 3 de noviembre y concluirán el 27 del mismo mes, siguiendo un calendario organizado por letra inicial del primer apellido, con el fin de evitar saturación en sucursales del Banco del Bienestar y garantizar una entrega segura y ordenada.

Para hoy lunes 24 de noviembre corresponde el depósito de 6 mil 200 pesos a las personas adultas mayores cuya letra R está programada, de acuerdo al calendario oficial difundido por la dependencia federal.

El monto, que se mantiene en 6 mil 200 pesos, es entregado únicamente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, ya que desde 2023 este es el único medio autorizado para recibir apoyos gubernamentales, sin intermediarios ni gestores.

La pensión, además, está reconocida como un derecho constitucional, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su entrega periódica, sin importar cambios de administración.

La Secretaría del Bienestar mantiene el pago del bimestre noviembre-diciembre 2025 con un calendario alfabético que se extenderá hasta el 27 de noviembre, para asegurar una dispersión ordenada y sin aglomeraciones en el Banco del Bienestar

Otros apoyos del Bienestar que también se están depositando en noviembre

En esta misma etapa del calendario, además de la pensión para adultos mayores, continúan depositándose recursos de diversos programas prioritarios del Gobierno de México:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Este programa entrega 3 mil 200 pesos bimestrales a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad permanente. Su finalidad es apoyar en terapias, medicamentos, cuidados especializados y otras necesidades esenciales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Está dirigido a mujeres que trabajan, estudian o buscan empleo y que no cuentan con servicios de cuidado infantil. Reciben mil 650 pesos bimestrales para contribuir al bienestar y seguridad de sus hijas e hijos.

Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de 63 y 64 años reciben 3 mil pesos bimestrales, como apoyo previo a cumplir la edad que permite acceder a la pensión universal para adultos mayores. Aunque a las beneficiarias que se le entregó su Tarjeta del Bienestar en octubre, ya concluyó su proceso de depositó el viernes 21 de noviembre.

Sembrando Vida

Las y los sembradores reciben 6 mil 450 pesos mensuales como pago por su jornal, destinado a fortalecer actividades agroforestales y proyectos productivos en zonas rurales.

¿Cómo saber si ya te depositaron?

Las y los beneficiarios pueden revisar si el pago ya fue depositado mediante tres opciones:

App del Banco del Bienestar , disponible en iOS y Android.

Línea telefónica 800 900 2000 , opción 1 para consulta de saldo.

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar en cualquier entidad del país.

Con el calendario por concluir, la Secretaría del Bienestar recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar acudir innecesariamente a las sucursales para prevenir filas y contratiempos.