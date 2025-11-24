México

“¿No les da pena?”: Marimar Vega confronta a la prensa por preguntas sobre el cuerpo de Maite Perroni

La intérprete mexicana expresó su molestia ante cuestionamientos sobre la apariencia física de su colega

(Instagram)
(Instagram)

La actriz Marimar Vega expresó su respaldo a Maite Perroni después de que la exintegrante de RBD fuera objeto de comentarios en redes sociales por su apariencia física, tema que provocó debate público y numerosas reacciones en la industria del entretenimiento.

Marimar Vega confronta a la prensa por preguntas sobre el cuerpo de Maite Perroni

Durante un reciente encuentro con reporteros, Marimar Vega mostró su molestia ante los cuestionamientos relacionados con la imagen de Maite Perroni e hizo un contundente llamado.

“¿No les da pena? ¿No les da pena hacer ese tipo de preguntas? Lo digo en serio, porque hoy, o sea, está más, más que, más que dicho que no hay que hablar del cuerpo, ni de lo físico, ni de los demás", comenzó a decir.

La actriz mencionó exhortó tanto a los reporteros a dejar de hacer este tipo de cuestionamientos y se mostró visiblemente molesta.

Marimar Vega protagoniza la serie
Marimar Vega protagoniza la serie de Azteca, "Dra. Lucía"

“Paremos. O sea, ¿no? Pues no creo que sean preguntas obligadas. Se pueden preguntar unas cosas de las que tú quieras”.

Cuando la prensa le pidió un mensaje para quienes critican los cuerpos ajenos, Vega respondió: “Eso que acabo de decir”.

¿Qué pasó con Maite Perroni?

Hace unos días se difundió que la actriz de RBD acudió al Congreso Distrito Creativo en El Salvador, pero más allá de su participación, usuarios en redes sociales comenzaron a arremeter contra ella por su cambio físico.

Pese a esto, muchos internautas también se posicionaron a su favor y señalaron que no era adecuado hablar de cuerpos ajenos.

(TikTok)
(TikTok)

¿Qué dijo Maite Perroni sobre su peso?

Maite Perroni fue tendencia tras su aparición en el Congreso Distrito Creativo en El Salvador, donde recibió comentarios despectivos en redes sociales.

Poco después, la artista emitió una postura directa:

“Hola, soy Maite Perroni. Peso setenta y dos kilos. Y eso que no me he visto cuando pesaba noventa y cuatro. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, están pasando cosas que sí son importantes”.

La actriz remarcó que dichas críticas no influyen en su vida personal:

La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”.

La artista mexicana aprovechó la situación para motivar la reflexión | IG: @maiteperroni

También hizo un llamado a la reflexión sobre los estereotipos: “Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad”.

