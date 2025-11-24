Megabloqueo paraliza Ecatepec: el caos vial se apodera de las calles; estas son las alternativas viales

El bloqueo parcial en la carretera Lechería-Texcoco afecta la circulación en el Circuito Exterior Mexiquense Ecatepec. (X/@LisetGlezG)

Este lunes 24 de noviembre, los transportistas y agricultores mantienen el cierre parcial de las vialidades principales del Estado de México con dirección hacia la Ciudad de México, provocando avance lento.

¿Por qué? Ambos grupos avisaron con días de anticipación que se unirían para realizas un megabloqueo en distintos puntos del país, con el objetivo de exigir a las autoridades:

Apoyo agricultura local ante precios establecidos por T-MEC.

Mayor seguridad en carreteras.

Agilización de trámites burocráticos, por ejemplo de placas, licencias de manejo y citas médicas.

Creación de banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía.

Vialidades afectadas en Ecatepec

Alrededor de las 6:00 horas se reportó la presencia de transportistas y agricultores comenzaron a bloquear el paso de vehículos en la Avenida José López Portillo a la altura de la estación del Mexibús de la Línea 2 DIF.

Se encuentran camiones bloqueando el paso en ambos sentidos. Sin embargo, se recomienda llegar al cam. Libre de avenida Tonanitla para poder salir por la autopista.

Otra recomendación es salir en la avenida Cuauhtémoc ir entre calles hasta la avenida Onix, pasando por Bugambilias, Arboledas y Amapolas, seguir hasta Insurgentes hasta llegar a la avenida México-Pachuca.

Mientras que en Texcoco-Lechería en dirección a Coacalco, se recomienda tomar avenida de los Chopos y seguir hasta Cipres, tratando de evitar el conglomerado de Mexibús línea 2 terminal Ecatepec y en avenida Nacional e incorporarse a López Portillo.

Precaución: estas son las posibles vialidades afectadas en Edomex y CDMX

Transportistas y productores convocan a un bloqueo en la México–Toluca, generando alerta entre autoridades y usuarios.

En un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), junto con otras organizaciones de transportistas y productores rurales mantienen la posibilidad de cerrar totalmente el tránsito en autopistas, avenidas y corredores logísticos:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Circuito Exterior Mexiquense

Avenida José López Portillo

Avenida Gustavo Baz Prada

Boulevard Lomas Verdes

Autopista México–Texcoco

Autopista México–Tulancingo

Presidenta de México sobre bloqueos

(FOTO: Presidencia)

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aportaron una nueva dimensión al contexto del bloqueo de carreteras.

Al referirse a las protestas, la mandataria subrayó que existe un canal abierto entre su administración y los manifestantes. “Se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo”, afirmó.

La funcionaria también informó que la Secretaría de Gobernación ofrecerá una declaración oficial sobre la situación a partir de las 10 horas.