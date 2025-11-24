México

IMSS digital: cómo hacer el registro de datos biométricos para pensionados Ley 73 y Ley 97

La digitalización de procesos permitirá validar identidad y consultar información médica desde el celular

Guardar
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha anunciado un nuevo requisito obligatorio para los pensionados bajo la Ley 73 y la Ley 97: el registro biométrico a través de la aplicación IMSS Digital.

Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad en el cobro de pensiones y el acceso a servicios médicos, así como prevenir fraudes y suplantaciones de identidad.

El proceso se realizará exclusivamente mediante la app IMSS Digital, que debe estar actualizada a la versión 8.0.3 o superior, y será indispensable para continuar recibiendo los pagos y realizar trámites relacionados con la pensión.

Motivos y oCómo descargar y acceder a la app IMSS Digital

Para cumplir con el nuevo requisito, los pensionados deben seguir los siguientes pasos:

  1. Descargar la aplicación IMSS Digital en su dispositivo móvil; la app está disponible de forma gratuita en Google Play Store para Android y en App Store para iOS.
  2. Una vez instalada, el usuario debe registrarse proporcionando su Clave Única de Registro de Población (CURP), número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico.
  3. Este registro permite acceder a una variedad de trámites y servicios sin necesidad de acudir a ventanilla, facilitando la gestión de la pensión y otros beneficios desde cualquier lugar.bjetivos del registro biométrico

La decisión del IMSS de exigir el registro biométrico responde a la necesidad de modernizar los procesos administrativos y garantizar la certeza en la entrega de beneficios, en un contexto donde la seguridad y la protección de los recursos de los pensionados son prioritarias.

esta medida forma parte de un programa más amplio de digitalización y mejora de la atención, que busca agilizar los trámites y reducir la necesidad de traslados físicos, especialmente para los adultos mayores.

¿Qué datos biométricos se solicitan y por qué?

El registro biométrico solicitado por el IMSS consiste en la captura de la huella dactilar y el reconocimiento facial del pensionado.

Estos datos permiten confirmar la identidad del beneficiario de manera segura, vinculando la información biométrica directamente al expediente del usuario.

Esta vinculación garantiza que la persona que realiza el trámite o consulta la información médica es efectivamente el titular, lo que otorga mayor certeza y transparencia al proceso.

este método asegura que únicamente el titular de la información médica pueda consultar su historial, reforzando la protección de los datos personales.

Procedimiento paso a paso para el registro biométrico

El proceso para registrar los datos biométricos en la app IMSS Digital es sencillo y similar a los procedimientos utilizados por instituciones bancarias.

  • El usuario debe dirigirse a la sección de “Pensionados” o “Trámites y Servicios”. Allí encontrará la opción “Registro de Datos Biométricos” o una notificación que le indicará la necesidad de actualizar su información.
  • El sistema guía al usuario para capturar la huella dactilar y realizar el reconocimiento facial utilizando la cámara o el lector de huellas del dispositivo.

Es fundamental seguir las instrucciones de iluminación y posición para asegurar un registro exitoso. Al finalizar, la app emite una confirmación digital del trámite.

Requisitos técnicos y consideraciones

Para realizar el registro biométrico, es indispensable que la aplicación IMSS Digital esté actualizada a la versión 8.0.3 o superior.

El trámite está disponible únicamente para personas mayores de 18 años que cumplan con los criterios de registro establecidos por el IMSS. Además, se recomienda contar con una identificación oficial vigente y un dispositivo móvil con cámara y lector de huellas, en caso de que el equipo lo permita.

Beneficios adicionales: acceso a la Cédula Digital de Salud

Más allá del registro biométrico, la app IMSS Digital ofrece a los derechohabientes la posibilidad de acceder a la Cédula Digital de Salud, una herramienta electrónica que concentra la información médica más relevante del usuario.

A través de esta función, los pensionados pueden consultar su historial médico, medicamentos recetados, incapacidades, resultados de laboratorio y signos vitales de los últimos 12 meses, todo desde su dispositivo móvil. El acceso a la Cédula Digital de Salud requiere también la verificación biométrica, lo que garantiza que solo el titular pueda consultar su información, reforzando la seguridad y la confidencialidad de los datos.

Temas Relacionados

IMSSRegistro biométricoIMSS DigitalPensionados Ley 73Pensionados Ley 97mexico-noticias

Más Noticias

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 23 de noviembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

La agrupación noventera de pop se presentará bajo el formato ‘Mercurio and friends’ para seguir con los festejos de su 30 aniversario

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

El conductor deberá ausentarse temporalmente del programa para enfocarse en su recuperación, generando expectativa entre los fans sobre su regreso a la pantalla

Adrián Uribe fue sometido a

Pensión Bienestar: cuál es el último día de pago para adultos mayores en 2025

El año se termina y el apoyo económico aún está en dispersión para beneficiarios

Pensión Bienestar: cuál es el

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Juárez FC fue el último equipo que accedió a los cuartos de final del campeonato

Así quedó definida la liguilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

Claudia Sheinbaum sostuvo encuentro con Salma Hayek en Veracruz: “Mujeres mexicanas”

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

DEPORTES

Así quedó definida la liguilla

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026