México

Este es el último día de la Noche de Museos 2025: aquí te decimos cuándo y dónde será la jornada final

Mario Delgado hizo un llamado para asistir al evento de arte y reflexión contra la violencia hacia las mujeres y las niñas

Guardar
El programa de las Noches
El programa de las Noches de Museos de 2025 llegará a su fin en los últimos días de noviembre. (Foto: SEP)

El Museo Vivo del Muralismo (MVM) se prepara para una velada especial el miércoles 26 de noviembre, donde la comunidad podrá reunirse desde las 17:00 h en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, para celebrar la clausura de la Noche de Museos 2025.

Esta jornada, que une música, literatura y reflexión, pone el foco en el poder del arte como activismo cultural frente a la violencia que viven mujeres y niñas, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Jazz y poesía como hilo conductor de la memoria colectiva

En el marco del ciclo JazzBook, cuya edición anual concluye en la fecha mencionada, el MVM articulará jazz, poesía y memoria en una experiencia multisensorial. El destacado percusionista Miguelito Cruz encabezará el concierto “JazzBook: Irrupción Poética .12”, acompañado de músicos invitados.

Este ensamble dialogará, nota tras nota, con la obra poética de Elisa Díaz Castelo, cuya voz encontrará eco en la interpretación de Marissa Saavedra y en fragmentos tomados de su reconocida obra “El reino de lo no lineal”. La colaboración del Fondo de Cultura Económica fortalece, en palabras de los organizadores, el vínculo esencial entre la música y la literatura, haciendo de este encuentro el corazón de la jornada de cierre.

Anuncian actividades para personas de todas las edades

La directora Gloria Angélica Falcón Martínez ha detallado que la jornada integrará el recorrido especial “Desde sus voces, no desde sus retratos”: una ruta diseñada para redescubrir la historia del muralismo mexicano a través de quienes la vivieron, profundizando en los relatos y memorias de las mujeres que resistieron el olvido y la violencia. El objetivo, subrayó, es visibilizar tanto las dificultades como los aportes de las artistas y protagonistas en el arte público.

La última Noche de Museos
La última Noche de Museos de 2025 se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre. (Foto: SEP)

Más allá de la música y la poesía, el MVM ha preparado una serie de propuestas para los últimos días del mes de noviembre: la Tienda Feminista, del 26 al 28 de noviembre (de 10:00 a 16:00 h), ofrecerá un espacio para colectivos de mujeres dedicados a la artesanía, gastronomía, textil y joyería, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.

El 29 de noviembre, desde las 16:30 h, tendrá lugar “Puentes poéticos: de Haikus Itinerantes a Radio”, un proyecto desarrollado junto a Valis Libros y Paserios Ediciones que impulsa nuevas maneras de leer y sentir la palabra poética. También se incluyen charlas entre lectores para revisar creencias sobre los hábitos de lectura, recorridos temáticos y talleres creativos como “Crea tu libro de bolsillo”.

Acciones en el marco del 25 de noviembre

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo extensiva la invitación a la comunidad educativa y al público general para ser parte de la última Noche de Museos 2025, resaltando que este evento se suma a los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas” que cada año impulsan jornadas de sensibilización desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. “Desde lo femenino: Muralismo y Poesía” es el título bajo el cual se reunirán estas expresiones artísticas y testimonios de resistencia.

La sede del encuentro será en República de Argentina número 28 en Ciudad de México, bajo el resguardo de la historia y las paredes que han visto pasar generaciones de artistas, activistas y soñadoras.

El evento tendrá actividades en
El evento tendrá actividades en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. (Foto: SEP)

“La jornada final de Noche de Museos 2025 marca el cierre del ciclo JazzBook e integra múltiples actividades comunitarias, literarias y artísticas a lo largo del mes”, destacó la directora Gloria Angélica Falcón Martínez.

El programa busca que cada asistente encuentre en el arte una forma de empatía y de acción ante las realidades que exigen un cambio colectivo que, como insisten los organizadores, se construye “mirando, escuchando y sintiendo el arte desde las voces que han resistido el silencio a lo largo de las décadas”.

Temas Relacionados

Noche de MuseosMario Delgado CarrilloSEP2025Violencia Contra las Mujeres y las Niñasmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2025: lanzan aviso importante a los nuevos beneficiarios para la entrega de tarjetas Bienestar

A través del plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo económico que entrega el programa

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Fuga de agua en Atizapán de Zaragoza dejó afectaciones en viviendas: ayuntamiento ya apoya en labores de limpieza

Familias de la zona presentaron afectaciones de sus bienes tras la fuga que se registro la madrugada del sábado dejó severos estragos

Fuga de agua en Atizapán

Strudel de manzana bajo en calorías y sin azúcar: una alternativa saludable apta para diabéticos

Esta opción es ideal para quienes tienen restricciones de azúcar o desean una opción más ligera

Strudel de manzana bajo en

Los 3 ejercicios fáciles de hacer para eliminar las “alas de murciélago” de los brazos desde casa

Checa esta rutina que te dará firmeza y una mejor estética

Los 3 ejercicios fáciles de

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Los dos hombres eran considerados objetivos prioritarios de la Operación Caudal

Caen líder de la FITTAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen líder de la FITTAM

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Daredevil en México: Charlie Cox

Daredevil en México: Charlie Cox se encuentra en Monterrey

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

David Benavidez vs Anthony Yarde,

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México