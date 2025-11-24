Cómo preparar tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales para Navidad

Tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales, una versión navideña y saludable del clásico platillo que combina el sabor del pescado con una salsa tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina una mesa navideña rebosante de sabores del Viejo Mundo fusionados con la tradición mexicana: tacos de bacalao a la vizcaína servidos en tortillas integrales. Esta receta es una invitación a innovar el clásico menú, sorprendiendo a tus invitados con un plato lleno de historia, estilo y, además, saludable. ¿Quién dijo que la Navidad no es momento para reinventar y disfrutar sin culpa?

¿Por qué bacalao a la vizcaína?

El bacalao a la vizcaína es uno de los guisos más representativos de la gastronomía vasca, que ha conquistado paladares en América Latina, especialmente en México, donde es tradición en las fiestas decembrinas

.Su preparación original combina bacalao desalado con jitomate, pimientos, aceitunas y alcaparras, aromas que llenan de calidez cualquier reunión familiar.

Al servirlo en tacos con tortillas integrales, modernizas la receta y sumas beneficios nutricionales, elevando el contenido de fibra, disminuyendo el índice glucémico y aportando aún más sabor y textura. Es una opción perfecta como plato principal o bocadillo para posadas, cenas y celebraciones de fin de año.

Tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales, una versión navideña y saludable del clásico platillo que combina el sabor del pescado con una salsa tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales

Estos tacos fusionan lo mejor de la cocina tradicional española con el toque fresco y saludable de la tortilla integral mexicana. Tendrás una preparación jugosa, con el bacalao desmenuzado envuelto en una salsa de tomate, ajo, pimientos, aceitunas y alcaparras, todo servido sobre una tortilla suave y rica en fibra.

El resultado es un bocado lleno de aromas, con la suavidad del pescado y el crujiente vegetal como contrapunto perfecto.

Tiempo de preparación

Desalado del bacalao: 24 – 36 horas (con cambios de agua cada 8 horas)

Preparación de la vizcaína: 30 minutos

Armado de tacos: 10 minutos

En total, el tiempo activo en cocina será de aproximadamente 40 minutos, considerando que el desalado se hace con anticipación.

Tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales, una versión navideña y saludable del clásico platillo que combina el sabor del pescado con una salsa tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de bacalao seco desalado 12 tortillas integrales medianas 1 kg de jitomate maduro 1 pimiento morrón rojo grande 1 cebolla mediana 3 dientes de ajo 2 hojas de laurel 100 g de aceitunas verdes sin hueso 2 cucharadas de alcaparras 100 ml de aceite de oliva extra virgen Sal y pimienta negra al gusto Perejil fresco para decorar (opcional) 2 ramitas de tomillo fresco (opcional)

Platillo terminado de bacalao a la vizcaína vegano presentado en mesa navideña - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo hacer tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales, paso a paso

Desala el bacalao 24-36 horas antes, troceándolo y sumergiéndolo en agua fría, cambiando el agua cada 8 horas. Escurre y desmenuza el bacalao. Reserva. Asa los jitomates, pela y licúa junto con medio pimiento para formar una salsa. Calienta el aceite en una sartén grande, sofríe la cebolla y el ajo fileteado hasta transparentar. Agrega el otro medio pimiento cortado en tiras, las hojas de laurel y el tomillo. Añade la salsa de tomate y cocina 5 minutos a fuego medio. Incorpora el bacalao desmenuzado, mezcla y deja cocinar 10-12 minutos, removiendo ocasionalmente. Añade aceitunas y alcaparras. Rectifica sal y pimienta. Calienta las tortillas integrales en un comal o sartén. Rellena cada tortilla con la mezcla vizcaína y decora con perejil. Sirve caliente.

Tacos de bacalao a la vizcaína con tortillas integrales, una versión navideña y saludable del clásico platillo que combina el sabor del pescado con una salsa tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 tacos medianos, perfectos para 6 personas considerando porciones de 2 tacos por comensal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por taco (1/12 de la receta):

Calorías: 185

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 19 g

Azúcares: 3 g

Proteínas: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El relleno de bacalao a la vizcaína se puede conservar refrigerado en recipiente hermético por hasta 4 días. Las tortillas integrales deben mantenerse en bolsa cerrada para preservar su frescura. Se recomienda calentar ambos antes de armar los tacos para mejor sabor y textura.