Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Según las autoridades, los 185 kilos de cocaína asegurados en Chiapas tienen un valor aproximado de 41.1 millones de pesos mexicanos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Gabinete Federal de Seguridad informó que, en operaciones desplegadas los días 21, 22 y 23 de noviembre, se concretó el aseguramiento de 185 kilos de cocaína con un valor estimado de 41,1 millones de pesos en Chiapas, así como la detención tres personas, quienes presuntamente transportaban la droga.

Las acciones se desarrollaron como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que comprende la atención de las causas, el fortalecimiento de inteligencia en las agencias y la coordinación interinstitucional.

Sin embargo, a pesar de ser el más destacado, ese no fue el único operativo, debido a que también se realizaron tareas en en los estados de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Edomex.

Acciones destacadas por las autoridades

El informe de los resultados en materia de seguridad destacó las maniobras realizadas en Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa.

Durante un operativo en Tapachula, Chiapas, efectivos del Ejército Mexicano y la Fiscalía Estatal detuvieron a tres personas y confiscaron un vehículo blindado con placas falsas, el cargamento incautado fue de 185 kilos de cocaína, lo cual representa un valor aproximado de 41.1 millones de pesos, según las autoridades.

En el estado de Chihuahua, autoridades de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano realizaron varios cateos y detenciones. Entre los aseguramientos figuran 8 armas largas, 142 cargadores y más de 2 mil 300 cartuchos, además del decomiso de 8.7 kilos de metanfetamina y 6 mil 300 pastillas de fentanilo. Según las autoridades, la droga incautada en la entidad alcanza un valor conjunto de 2.9 millones de pesos.

Fueron detenidos parte de los escoltas que cuidaban a Manzo cuando fue asesinado el pasado 1 de noviembre. (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

Otro de los episodios relevantes ocurrió en Uruapan, Michoacán, donde corporaciones federales y estatales ejecutaron órdenes de aprehensión contra 7 miembros de una corporación municipal acusados del delito de homicidio en la modalidad de omisión, esas 7 personas detenidas serían los miembros del equipo de seguridad que tenía Carlos Manzo.

Las operaciones en Sinaloa incluyeron la localización e inhabilitación de 4 puntos de almacenamiento de insumos químicos para la producción de drogas sintéticas en Culiacán, Navolato y otras poblaciones.

Los 10 sujetos detenidos en la colonia Portalegre en Culiacán. (@/sspsinaloa1)

Además, se ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición en Navolato y se detuvieron a 10 personas en la colonia Portalegre de Culiacán, quienes poseían armamento, vehículos y dispositivos ponchallantas.

Otras tareas de seguridad realizadas el pasado fin de semana

En el Estado de México, 8 integrantes de la policía municipal fueron detenidos en Acambay.

En Hidalgo, la Marina y la FGR detuvieron a 7 individuos y aseguraron un invernadero con más de 10 mil plantas de marihuana, armamento, medios de comunicación y vehículos.

En Guerrero, elementos federales y estatales lograron la detención de una persona con armamento en Chilpancingo, mientras que en Acapulco 6 personas fueron arrestadas, entre ellas uno en posesión de 143 dosis de metanfetamina y otros objetos.

Las acciones en Guerrero derivaron en la detención de 6 presuntos delincuentes en Acapulco.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sonora, se reportaron aseguramientos de armas largas, drogas y vehículos en Etchojoa, Caborca, Trincheras y Hermosillo. Entre los hallazgos figuran cerca de mil 500 dosis de metanfetamina, 104 dosis de cocaína, vehículos con reporte de robo, armamento y munición.

En Tabasco, detuvieron a 7 personas, 2 de ellos de nacionalidad extranjera y un menor de edad, además, en otras acciones, se ejecutaron 4 órdenes de aprehensión, en contra de 4 elementos activos de una institución de seguridad estatal por el delito de homicidio calificado en pandilla.

En el rubro de combate al robo de hidrocarburos, la GN detuvo en San Luis Potosí a una persona que transportaba 40 mil litros de destilado de petróleo.

Por último, en Nuevo León, efectivos de la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano decomisaron cerca de 400 mil litros de hidrocarburo en operativos realizados en varias localidades, así como infraestructura empleada para el manejo de combustibles.