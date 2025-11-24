México

Alfonso Durazo pide a productores no afectar a la población durante bloqueo en garita Mariposa

El mandatario sonorense llamó a seguir el diálogo mientras el movimiento campesino sostiene los bloqueos en demanda de soluciones federales

Guardar
Alfonso Durazo se pronunció sobre
Alfonso Durazo se pronunció sobre el paro nacional de los agricultores sonorenses. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hizo un llamado a los productores del Movimiento Agrícola Campesino que bloquean la garita Mariposa en Nogales —como parte del paro nacional del campo— a no perjudicar a la ciudadanía durante sus movilizaciones.

Durazo insistió en que las protestas son legítimas, pero advirtió que obstaculizar el tránsito genera el efecto contrario al que los productores buscan.

El mandatario reiteró su disposición para abrir canales de negociación.

Explicó que puede recibir a los representantes “hoy mismo o mañana”, y que está dispuesto a gestionar apoyos ante el Gobierno federal.

Transportistas y productores convocan a
Transportistas y productores convocan a un bloqueo, generando alerta entre autoridades y usuarios. (Redes Sociales)

Subrayó que una manifestación pacífica o el levantamiento de plumas para permitir paso libre “no hay bronca”, pero afectar la vida cotidiana de la gente “les genera un problema tanto a ustedes como a mí”.

Productores mantienen postura: no levantarán bloqueos sin respuesta

Durante el encuentro con medios, uno de los voceros del movimiento confirmó que ya cuentan con enlaces con César Yáñez, subsecretario de Gobernación, y que existe la invitación para instalar una mesa de diálogo.

Sin embargo, indicó que la decisión del Frente Nacional para el Rescate del Campo es mantener el bloqueo en la frontera “en la medida que se nos atienda y se nos resuelva”.

Agricultores invocan a un Paro
Agricultores invocan a un Paro Nacional. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Los productores recalcaron que su permanencia en la garita Mariposa responde a la falta de acuerdos con el Gobierno Federal sobre apoyos al campo y condiciones de seguridad en las carreteras.

Origen del paro nacional

El paro nacional convocado por agricultores y transportistas surgió después de que el Frente Nacional para el Rescate del Campo rechazara las propuestas oficiales, incluido un subsidio al precio del maíz que consideran insuficiente.

Los inconformes exigen un acuerdo integral que garantice:

  • Un precio fijo para el maíz
  • Apoyos directos al campo
  • Mejoras en la seguridad para transportistas
  • Soluciones no fragmentadas por región
  • Un diálogo efectivo con el Gobierno federal

De acuerdo con los productores, las alternativas presentadas con anterioridad no han resuelto su situación, la cual describen como insostenible.

Transportistas y agricultores de México
Transportistas y agricultores de México hacen paro nacional. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El paro nacional se expande: bloqueos y movilizaciones en distintos estados

El bloqueo en la garita Mariposa forma parte de una jornada de protestas que se replica en diversas regiones del país, donde agricultores y transportistas mantienen movilizaciones tras no lograr acuerdos con el Gobierno federal.

Las acciones incluyen cierres parciales de carreteras, obstrucción de casetas y puntos fronterizos, así como concentraciones para exigir soluciones inmediatas a la crisis que enfrenta el sector agrícola.

Las protestas surgieron luego de que las organizaciones campesinas rechazaran las propuestas oficiales, entre ellas el subsidio al precio del maíz, al considerarlas insuficientes frente al aumento de costos de producción y las condiciones de inseguridad en las vías de transporte.

Paro Nacional por el costo
Paro Nacional por el costo del maíz. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Cabe señalar que se anunciaron bloqueos en al menos 18 entidades del país:

  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Sonora
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo
  • Baja California
  • Colima
  • Nayarit

Temas Relacionados

Alfonso DurazoGarita MariposaMovimiento Agrícola CampesinoNogalesSonoraCésar YáñezGobierno FederalParo NacionalAgricultoresTransportistasmexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina: qué hacer si mi tarjeta está vencida

Miles de jóvenes beneficiarios de apoyos educativos en México enfrentan cambios en la entrega de recursos, mientras autoridades implementan un nuevo proceso para garantizar la continuidad de los depósitos y evitar contratiempos durante la transición

Beca Rita Cetina: qué hacer

Megabloqueo hoy 24 de noviembre en vivo: reabren la México - Puebla con dirección a la CDMX

Continúa el bloqueo en diferentes vialidades que conectan el Valle de México

Megabloqueo hoy 24 de noviembre

México: cotización de cierre del euro hoy 24 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Slim en Palacio Nacional, es su quinto encuentro

El empresario es considerado el hombre más rico de México

Claudia Sheinbaum se reúne con

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

El empresario se dijo harto de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch

Raúl Rocha buscaría relevo como
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

Fiscalía de Guanajuato responde ante filtración de datos sensibles por parte de hackers internacionales

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha buscaría relevo como

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

Reportan muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: granjeros sorprendidos por eliminación del domingo

Raúl Rocha reconoce que escándalo de Miss Universo afecta a Fátima Bosch: “No está bien, me duele”

Patricio Borghetti abandona Venga la Alegría: éstas fueron las ‘agridulces’ razones que dio

DEPORTES

Tigres se corona campeona del

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17