Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

El conductor deberá ausentarse temporalmente del programa para enfocarse en su recuperación, generando expectativa entre los fans sobre su regreso a la pantalla

Adrián Uribe comparte detalles de
Adrián Uribe comparte detalles de su recuperación tras una operación de hombro y recibe apoyo en redes sociales (Adrián Uribe)

La recuperación de Adrián Uribe tras una intervención quirúrgica en el hombro ha generado una ola de mensajes de apoyo y muestras de afecto en redes sociales.

El actor y comediante, quien actualmente se mantiene al aire con su participación en el programa de concurso “Piensa rápido”, compartió con sus seguidores detalles sobre su estado de salud y el proceso de convalecencia que deberá atravesar en los próximos días.

El domingo 23 de noviembre, Uribe informó a través de su cuenta de Instagram que fue sometido a una operación en el hombro. En la publicación, el artista aparece en una fotografía portando un aparato ortopédico que le inmoviliza el brazo izquierdo desde el cuello hasta el codo, además de un soporte con resortes que se extiende hasta la muñeca.

Acompañando la imagen, el comediante escribió: “Pues con la novedad de que me operaron del hombro”.

Thuany Martins, pareja de Uribe,
Thuany Martins, pareja de Uribe, expresa su apoyo con un mensaje humorístico y cariñoso en Instagram (Recorte)

La noticia de la intervención quirúrgica implicó la suspensión temporal de sus actividades profesionales, incluyendo la conducción del programa transmitido por Las estrellas de lunes a viernes a las 15:30. Por recomendación médica, el actor deberá guardar reposo durante algunos días para asegurar una recuperación adecuada.

Entre las primeras personas en reaccionar a la publicación se encuentra Thuany Martins, pareja de Uribe, quien sumó un mensaje cargado de humor y cariño: “Mi paciente por unos días”.

La influencer, que cuenta con medio millón de seguidores en Instagram, acompañó sus palabras con un emoticono sonriente, lo que sugiere que se trata de una broma personal entre ambos. Uribe respondió a este gesto con un mensaje afectuoso: “Gracias por cuidarme mi amor”.

El actor y conductor de
El actor y conductor de 'Piensa rápido' suspende temporalmente sus actividades profesionales por recomendación médica (Adrián Uribe)

El apoyo no se limitó al entorno familiar. Diversos colegas y amigos del medio artístico expresaron sus buenos deseos al comediante. Omar Chaparro escribió en la misma publicación: “Cuídate mucho amigo, tápate bien y ponte a ver nertflis con una cobijita”. También se sumaron mensajes de figuras como Alexis Ayala, el doctor César Lozano y el actor Ricardo Margaleff, quienes manifestaron su solidaridad y ánimo para la pronta recuperación de Uribe.

Aunque la imagen difundida por el actor muestra un ambiente hogareño, la fotografía fue tomada en la cama de su casa, ya que, tras la operación, Uribe pudo abandonar el hospital por su propio pie

En un mensaje dirigido a sus seguidores, el comediante aseguró: “Todo salió bien afortunadamente. ¡Ahora unos días de reposo y como nuevo!”.

Adrián Uribe agradece a sus
Adrián Uribe agradece a sus seguidores y confirma que la operación fue exitosa y ya se encuentra en casa (Televisa)

Adrián Uribe es un actor, comediante y conductor mexicano conocido por su trabajo en televisión, cine y teatro. Nació el 8 de septiembre de 1972 en la Ciudad de México. Saltó a la fama por su participación en programas de comedia como “La Hora Pico”, donde interpretó personajes emblemáticos como “El Vítor” y “Carmelo”.

Ha participado en diversas telenovelas, películas y shows de televisión, consolidándose como una figura destacada del entretenimiento en México. Su trayectoria incluye labores como presentador y ha obtenido reconocimientos por su versatilidad y popularidad ante el público.

