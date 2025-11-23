México

Sheinbaum se reunirá con su homóloga hondureña, Xiomara Castro

La mandataria hondureña inicia visita oficial en la capital mexicana, donde sostendrá una reunión clave con la presidenta electa

Xiomara Castro llega a CDMX
Xiomara Castro llega a CDMX para reunirse con la presidenta de México. Crédito: X/@Claudiashein

La presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento está programada para llegar a la Ciudad de México este día como parte de una visita oficial que contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a lo largo de la semana.

Conforme detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Castro arribará alrededor de las 17:00 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la recibirá el canciller Juan Ramón de la Fuente.

La cobertura de la ceremonia de bienvenida estará restringida: solo periodistas gráficos —especialistas en fotografía y video— tendrán acceso autorizado.

La cita para los trabajadores gráficos de los medios ha sido fijada a las 15:45 horas en la Base Aérea Militar número 19. La dependencia indicó que para ingresar es indispensable haberse pre registrado antes de las 15:00 horas del mismo día, enviando los datos solicitados al correo específico de la secretaria.

Entre los detalles logísticos comunicados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se enfatiza que el horario de arribo puede modificarse sin previo aviso, que la invitación es exclusiva para el gremio gráfico, y que la difusión del material audiovisual y fotográfico generado se realizará por los canales institucionales del gobierno federal mexicano. Asimismo, se informó: “No se dará acceso a los representantes de medios de comunicación que no hayan realizado el preregistro”. Las autoridades anotaron además que no habrá acceso vehicular por disposición de la administración de la base militar.

La visita de Xiomara Castro y su reunión con la mandataria mexicana se inscriben en una agenda diplomática que gana relevancia regional, aunque los detalles del programa a desarrollar aún no han sido difundidos oficialmente.

Castro celebró el éxito de Sheinbaum en 2024

ARCHIVO - La candidata presidencial
ARCHIVO - La candidata presidencial del oficialismo Claudia Sheinbaum levanta un puño en señal de victoria mientras es trasladada a un centro de votación en las elecciones generales en Ciudad de México, el 2 de junio de 2024. Sheinbaum, científica climática y exalcaldesa de la capital mexicana, tomará posesión del cargo como primera presidenta de México el 1 de octubre. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, felicitó a Claudia Sheinbaum por convertirse en la primera mujer presidenta electa de México, tras los resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), que le otorgan entre 58,3 % y 60,7 % de los votos en las elecciones para la presidencia de la República Mexicana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Castro destacó: “Como la primera mujer presidenta de Honduras, extiendo mis sinceras felicitaciones a la primera mujer Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por haber logrado una contundente victoria electoral de la mano del pueblo de México y de nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador”.

Durante una conversación telefónica, ambas mandatarias acordaron “trabajar juntas por la unidad de Latinoamérica y el Caribe”.

