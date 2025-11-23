México

Miss Chile refrenda su apoyo a Fátima Bosch pese a ser una de las favoritas para ganarle: “La reina que yo quería”

Inna Moll ya había mostrado su gusto por la mexicana, por lo que no dudó en defenderla en medio de las duras críticas en su contra

Guardar
Miss Chile refrenda su apoyo
Miss Chile refrenda su apoyo a Fátima Bosch pese a ser una de las favoritas para ganarle. (Reuters-Instagram/innamoll)

El reciente triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo generó múltiples reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Entre las voces que más llamaron la atención destaca la de Inna Moll, representante de Chile en el certamen, quien expresó abiertamente su respaldo a la mexicana, a pesar de compartir la competencia y ser considerada una de sus principales rivales.

La modelo declaró que Bosch era “la reina que yo quería” y enfatizó su admiración por la nueva monarca de la belleza mundial.

Inna Moll&nbsp; rompe el silencio tras perder Miss Universo contra Fátima Bosch

La victoria de Fátima Bosch continúa despertando comentarios tanto positivos como críticos. Mientras una parte del público celebró la coronación, grupos de seguidores de otras participantes comenzaron a emitir críticas en redes sociales.

Inna Moll  rompe el silencio
Inna Moll  rompe el silencio tras perder Miss Universo contra Fátima Bosch REUTERS/Athit Perawongmetha

En este contexto, varios medios confirmaron que la reacción de Inna Moll cobró relevancia porque decidió dar un giro al clima de polarización, manifestando su admiración por la reina mexicana.

“Tenía muchos sentimientos encontrados, pero cuando escuché el nombre de Fátima no saben la emoción, la felicidad. Probablemente ahí van a ver vídeos de reacción”, expresó Inna Moll durante una transmisión difundida en la red social X.

La declaración quedó registrada en un video que rápidamente sumó miles de visualizaciones. Con estas palabras, la chilena contrastó con la ola de señalamientos de algunos de sus compatriotas dirigidos a la representante mexicana.

El mensaje de Inna Moll a Fátima Bosch, un apoyo abierto a la mexicana

Durante su intervención, la representante chilena afirmó: “Es la reina que yo quería”, subrayando la admiración que sentía por Fátima Bosch incluso antes de relacionarse personalmente con ella en el certamen. De acuerdo con el mismo reportaje, Moll sostuvo: “Desde un principio, antes siquiera de conocerla, sabía que iba a ser una gran competencia. Brilla de dentro hacia afuera y eso necesitamos hoy en día, una mujer que inspire”.

La postura de Inna Moll ha sido destacada por varios medios, ya que decidió respaldar públicamente a la ganadora, desmarcándose de los comentarios negativos que circulaban entre algunos seguidores del concurso en Chile. La chilena agregó que la nueva reina “es una gran voz, es valiente. Eso representa a una reina”.

El mensaje de Inna Moll
El mensaje de Inna Moll a Fátima Bosch, un apoyo abierto a la mexicana (Foto AP/Sakchai Lalit)

Fátima Bosch le da a México su cuarta corona de Miss Universo

El certamen de Miss Universo de este año no pasó por alto los episodios de tensión previos a la gala final. El enfrentamiento verbal entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen a nivel internacional, a raíz de unos comentarios cuestionados por la mexicana. Este incidente afectó la percepción inicial de algunos fans, aunque no impidió que la mexicana resultara ganadora.

Durante su primera rueda de prensa como Miss Universo, Bosch señaló que buscaba ser recordada como “una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma” y como “una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo”. La ganadora subrayó el valor de la autenticidad y la perseverancia durante su intervención.

La reacción de Inna Moll marcó una diferencia entre el ánimo competitivo y el reconocimiento entre pares. Su respaldo a Fátima Bosch no solo fue a título personal, sino un mensaje que trasciende las fronteras nacionales del concurso y pone en primer plano la capacidad de inspirar y liderar de las participantes.

Temas Relacionados

Fátima BoschInna MollMiss ChileMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

SSC detiene a tres personas por robar 500 mil pesos de mercancía de una tienda de ropa en la CDMX

Los elementos de seguridad dieron seguimiento a los sospechosos en la alcaldía cuauhtémoc y al revisar el local, encontraron a los empleados atados con cinta canela

SSC detiene a tres personas

Asesinan al ex alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, en Veracruz

La violencia contra políticos en todo el país ha generado una nueva ola de temor entre los ciudadanos

Asesinan al ex alcalde de

Fátima Bosch lanza fuerte indirecta a su ex compañeras de Miss Universo México que la humillaron: “Aquí sí me abrazaron”

Durante su coronación que la hizo ser representante de México en el concurso, 27 de las 31 representantes decidieron abandonar el escenario en rechazo al resultado

Fátima Bosch lanza fuerte indirecta

Ángela Aguilar dedica mensaje al hombre de su vida en medio de polémicas por desplantes y celos

Recientemente, la periodista Martha Figueroa habló de un altercado entre Christian Nodal y Pepe Madero, quien habría coqueteado con la cantante de regional mexicano

Ángela Aguilar dedica mensaje al

Primera tormenta invernal afecta estados del Norte y temperaturas de -5 °C a cuatro entidades más del centro del país

Respecto a las lluvias, habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

Primera tormenta invernal afecta estados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones

Grupo interinstitucional asegura armamento, municiones y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

Detienen a tres personas mientras robaban medio millón de pesos en ropa en la Roma Norte, CDMX

Elementos estatales y federales neutralizan dos drones en Sinaloa

Fiscalía de Michoacán detiene a tres personas y asegura casi 600 dosis de droga tras operativo en Morelia

Marina destruye dos toneladas de droga en Tapachula, Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 16 de noviembre: Eleazar Gómez al frente de los votos pese a odio masivo en redes

Fátima Bosch lanza fuerte indirecta a su ex compañeras de Miss Universo México que la humillaron: “Aquí sí me abrazaron”

Ángela Aguilar dedica mensaje al hombre de su vida en medio de polémicas por desplantes y celos

Julieta Venegas cosecha elogios de fans de 31 Minutos por su alucinante versión de “Mi muñeca me habló” |Video

Quién es Jens Castro, influencer peruano señalado de ‘atacar’ a Fátima Bosch y mexicanos por triunfo en Miss Universo

DEPORTES

Jenni Hermoso calienta la final

Jenni Hermoso calienta la final Tigres vs América Femenil: “Estoy en el equipo más grande”

Jugadoras de Tigres Femenil agradecen a la afición por su apoyo previo a la final de la Liga Mx Femenil

Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A

Nueve mexicanas hacen historia en el draft de la temporada inaugural de la Women’s Pro Baseball League

Danae Nieves le da a México su tercera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025