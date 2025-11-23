Miss Chile refrenda su apoyo a Fátima Bosch pese a ser una de las favoritas para ganarle: “La reina que yo quería”

Miss Chile refrenda su apoyo a Fátima Bosch pese a ser una de las favoritas para ganarle. (Reuters-Instagram/innamoll)

El reciente triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo generó múltiples reacciones en redes sociales y medios internacionales.

Entre las voces que más llamaron la atención destaca la de Inna Moll, representante de Chile en el certamen, quien expresó abiertamente su respaldo a la mexicana, a pesar de compartir la competencia y ser considerada una de sus principales rivales.

La modelo declaró que Bosch era “la reina que yo quería” y enfatizó su admiración por la nueva monarca de la belleza mundial.

Inna Moll rompe el silencio tras perder Miss Universo contra Fátima Bosch

La victoria de Fátima Bosch continúa despertando comentarios tanto positivos como críticos. Mientras una parte del público celebró la coronación, grupos de seguidores de otras participantes comenzaron a emitir críticas en redes sociales.

Inna Moll rompe el silencio tras perder Miss Universo contra Fátima Bosch REUTERS/Athit Perawongmetha

En este contexto, varios medios confirmaron que la reacción de Inna Moll cobró relevancia porque decidió dar un giro al clima de polarización, manifestando su admiración por la reina mexicana.

“Tenía muchos sentimientos encontrados, pero cuando escuché el nombre de Fátima no saben la emoción, la felicidad. Probablemente ahí van a ver vídeos de reacción”, expresó Inna Moll durante una transmisión difundida en la red social X.

La declaración quedó registrada en un video que rápidamente sumó miles de visualizaciones. Con estas palabras, la chilena contrastó con la ola de señalamientos de algunos de sus compatriotas dirigidos a la representante mexicana.

El mensaje de Inna Moll a Fátima Bosch, un apoyo abierto a la mexicana

Durante su intervención, la representante chilena afirmó: “Es la reina que yo quería”, subrayando la admiración que sentía por Fátima Bosch incluso antes de relacionarse personalmente con ella en el certamen. De acuerdo con el mismo reportaje, Moll sostuvo: “Desde un principio, antes siquiera de conocerla, sabía que iba a ser una gran competencia. Brilla de dentro hacia afuera y eso necesitamos hoy en día, una mujer que inspire”.

La postura de Inna Moll ha sido destacada por varios medios, ya que decidió respaldar públicamente a la ganadora, desmarcándose de los comentarios negativos que circulaban entre algunos seguidores del concurso en Chile. La chilena agregó que la nueva reina “es una gran voz, es valiente. Eso representa a una reina”.

El mensaje de Inna Moll a Fátima Bosch, un apoyo abierto a la mexicana (Foto AP/Sakchai Lalit)

Fátima Bosch le da a México su cuarta corona de Miss Universo

El certamen de Miss Universo de este año no pasó por alto los episodios de tensión previos a la gala final. El enfrentamiento verbal entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente del certamen a nivel internacional, a raíz de unos comentarios cuestionados por la mexicana. Este incidente afectó la percepción inicial de algunos fans, aunque no impidió que la mexicana resultara ganadora.

Durante su primera rueda de prensa como Miss Universo, Bosch señaló que buscaba ser recordada como “una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma” y como “una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo”. La ganadora subrayó el valor de la autenticidad y la perseverancia durante su intervención.

La reacción de Inna Moll marcó una diferencia entre el ánimo competitivo y el reconocimiento entre pares. Su respaldo a Fátima Bosch no solo fue a título personal, sino un mensaje que trasciende las fronteras nacionales del concurso y pone en primer plano la capacidad de inspirar y liderar de las participantes.