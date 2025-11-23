México

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

Después del ataque, automovilistas reportaron la presencia de artefactos ponchallantas distribuidos sobre la carretera para evitar cualquier persecución

Un grupo armado atacó una camioneta que transportaba a una familia la noche del 22 de noviembre en la carretera entre El Higo y Pánuco, Veracruz. (Redes sociales)

Un grupo armado emboscó a una familia que viajaba en una camioneta por la carretera entre El Higo y Pánuco, a la altura de la localidad de Puente Nuevas en Veracruz, la noche del sábado 22 de noviembre, dejando un saldo de dos personas asesinadas y dos más gravemente heridas, así lo dio a conocer Milenio Televisión en un programa en vivo.

Los hechos ocurrieron en el paraje conocido como La Y, una zona de tránsito constante entre ambos municipios. Según los primeros reportes oficiales, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaba una familia y dispararon de manera directa contra sus ocupantes.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, sujetos armados interceptaron el vehículo en el que viajaba la familia y dispararon de manera directa contra sus ocupantes. Hasta ahora, no se conocen las razones que motivaron este ataque violento.

La familia intentó continuar su trayecto pese a la lluvia de balas, pero fueron sorprendidos por la violencia del ataque, lo que resultó en consecuencias trágicas para sus integrantes.

Reporte de los daños tras la emboscada en Veracruz

María Elena H. C. y su hijo Jonathan Alexander, de 11 años, fueron trasladados en la batea de una camioneta hacia una clínica particular, donde fallecieron. (Foto: X@TabascoDenunci4)

Las víctimas mortales fueron identificadas como María Elena H. C. y su hijo, Jonathan Alexander, de 11 años, quienes fueron trasladados de emergencia en la parte trasera de la misma camioneta hacia una clínica particular, donde médicos confirmaron que murieron a causa de las heridas provocadas por las balas, según informan medios locales.

Además, también resultaron lesionados Jesús N y un hombre conocido con el alias de El Tejón, los cuales fueron ingresados a hospitales de la zona, donde permanecen bajo vigilancia médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Después del ataque, automovilistas reportaron la presencia de artefactos ponchallantas distribuidos sobre la carretera, presumiblemente colocados por los agresores para evitar cualquier intento de persecución.

Varios vehículos que pasaron por la zona sufrieron daños en los neumáticos, lo que generó caos vial y obligó a detener el tránsito de manera intermitente.

Los elementos de la Policía Ministerial y personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron tanto a la escena del crimen como a la clínica donde se confirmaron los decesos.

Su labor consistió en asegurar indicios, recoger evidencia balística y realizar entrevistas que ayuden a reconstruir los hechos con precisión.

Este ataque ha generado profunda preocupación entre los habitantes de El Higo , municipio cañero situado en el extremo norte de Veracruz y colindante con San Luis Potosí, donde la comunidad exige un aumento en las medidas de seguridad ante el temor de que episodios violentos similares puedan repetirse en la región

La nueva esposa quería quitarle

Hombre despierta en el hospital

Guillermo Herrera, influencer de moda,

México destaca en el Festival

Llega el Buque Escuela Cuauhtémoc
