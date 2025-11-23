Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

La eliminación de Carolina Ross en La Granja VIP genera polémica y críticas hacia el comportamiento de Eleazar Gómez. (IG: @lagranjavipmx)

El comportamiento de Eleazar Gómez en La Granja VIP ha sido uno de los más comentados y polémicos dentro del reality.

Recientemente, protagonizó una fuerte discusión con Teo (César Doroteo), en la que lo acusó de ser hipócrita y falso, asegurando que él siempre dice las cosas de frente.

“Tú no hablas claro con nadie, eres un hipócrita, falso. Yo por lo menos digo las cosas siempre de frente. Tú eres un falso y un hipócrita, y eso no te hace nada”, expresó Gómez, y agregó: “No representas a nadie aquí”.

Eleazar Gómez, Teo, Kim Shantal, Kike Mayagoitia y Alfredo Adame quedan nominados tras la dinámica de doble traición en La Granja VIP. (TV Azteca)

Carolina Ross reacciona a la aceptación de Eleazar Gómez

La reciente eliminación de Carolina Ross en el reality La Granja VIP ha desatado una ola de reacciones, no solo por su salida temprana, sino por las declaraciones que la cantante realizó sobre Eleazar Gómez y la convivencia dentro del programa.

En un reciente encuentro con los medios, Ross fue consultada sobre con quién sentía mayor empatía dentro del reality 24/7, a lo que respondió:

“Yo, la neta, con todos, menos con Eleazar, porque tiene actitudes raras. Sé que hay mucha gente que de repente lo defiende, ‘no, es que tiene un trastorno’, todos tenemos problemas, todos estamos rotos de un lado y aun así uno tiene que trabajar con eso. Para mí era un chavo flojo, cochino, buscapleitos", compartió.

Carolina Ross señala a Eleazar Gómez como un participante conflictivo y poco colaborativo dentro del reality de TV Azteca. (Captura de pantalla Tiktok La Granja VIP)

La Bea es su favorita para ganar La Granja VIP

Además de sus comentarios sobre Gómez, la cantante de regional mexicano expresó su apoyo a La Bea como su favorita para ganar el reality, destacando la buena relación que logró establecer con ella durante su participación.

Asimismo, criticó la censura que se aplicó al conflicto entre Adame y la comediante, señalando que este tipo de decisiones afectan la transparencia del programa.

Tras su declaraciones, ha quedado en evidencia las complejas dinámicas y tensiones que se viven en La Granja VIP, así como la influencia de las estrategias y alianzas en el destino de los participantes.

Las tensiones y estrategias entre los participantes marcan el desarrollo de La Granja VIP y definen las nominaciones semanales. (IG: @lagranjavipmx)

Cabe mencionar que, a lo largo de la competencia, Eleazar Gómez ha mostrado un comportamiento confrontativo y directo, lo que ha generado tanto apoyo como rechazo entre sus compañeros y la audiencia, convirtiéndolo en uno de los personajes principales del programa de TV Azteca.

¿Quién podría salir de La Granja VIP el próximo domingo?

Los granjeros que se encuentran nominados son:

Eleazar Gómez

Teo (César Doroteo)

Kim Shantal

Kike Mayagoitia

Alfredo Adame

La placa de nominados quedó de esa manera debido a la dinámica de “doble traición” ocurrida el viernes 21 de noviembre, donde Sergio Mayer Mori, tras ganar la “Salvación”, salvó a Alberto del Río y nominó directamente a Eleazar Gómez. Luego, Eleazar tuvo la oportunidad de nominar a un tercer participante y eligió a Teo.

Mientras que Kim Shantal, Kike Mayagoitia y Alfredo Adame ya estaban en la lista de nominados.