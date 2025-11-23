México

Circula video donde Fátima Bosch menciona su sueño infantil de convertirse en Miss Universo

Un clip viral muestra a una pequeña soñando con ayudar a la gente, y ahora, tras su coronación, los fans celebran cómo cumplió la promesa que hizo cuando era niña

Fátima Bosch hace historia en
Fátima Bosch hace historia en Miss Universo 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, fue coronada Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener el prestigioso título.

La final del certamen se celebró la noche 20 de noviembre de 2025 (hora de México) en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, donde Bosch se impuso ante 121 concursantes de todo el mundo, destacando por su elegancia, determinación y mensajes de empoderamiento femenino.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco,
Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se corona Miss Universo 2025 y suma un nuevo triunfo para México en el certamen internacional. (Instagram)

Un sueño cumplido para Fátima Bosch

Su eciente triunfo en el certamen de belleza ha reavivado el interés por su historia personal, especialmente tras la difusión de un video de su infancia que ha captado la atención de varios internautas.

En el breve clip que circula en redes sociales, especialmente en TikTok, se observa a la pequeña Fátima, de aproximadamente cinco años, vestida con un atuendo azul y coletas adornadas con moños amarillos, hablando sobre sus aspiraciones.

La reportera le pregunta si desea ser embajadora como sus tías, ya que proviene de una familia vinculada a los certámenes de belleza. La pequeña asiente con la cabeza y responde con un “sí”.

Se vuelve viral el video de Fátima Bosch de cuando era pequeña y hablaba de sus sueños.

El momento más emotivo para los usuarios ocurre cuando le consultan si ya sabe qué dirá en su papel de embajadora, a lo que responde: “Voy a ayudar a toda la gente y voy a decir ‘adiós’”.

La escena ha generado un notable impacto entre varios internautas, quienes aplauden la coherencia entre los sueños de la niña y los logros alcanzados por la joven tabasqueña en Miss Universe.

El paso de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Durante la competencia, Fátima Bosch sobresalió desde las primeras etapas, especialmente al exclamar un enérgico “¡Viva México!” en su presentación, lo que generó ovaciones del público.

En la ronda de traje de baño lució un diseño blanco con detalles dorados, y en la etapa de gala portó un vestido rojo con motivos dorados del diseñador mexicano Trino Orozco.

Su destacado desempeño la llevó al top 5 junto a representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

El video viral de la
El video viral de la infancia de Fátima Bosch conmueve a internautas al mostrar sus sueños de convertirse en embajadora y ayudar a la gente. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Posteriormente, en la dinámica de preguntas, Bosch abordó los retos de ser mujer en la actualidad y cómo usaría el título de Miss Universo para crear un ambiente seguro para las mujeres. Sus respuestas, centradas en la autenticidad, la valentía y la importancia de alzar la voz, cautivaron al jurado y al público.

Finalmente, tras la eliminación de las otras finalistas, Fátima Bosch fue proclamada ganadora, sucediendo a la danesa Victoria Kjær, Miss Universo 2024.

Entre las frases que han acompañado su triunfo y una de las más recordadas por sus seguidores es: “Porque los sueños se convierten en realidad y porque Dios así lo quiso”, expresión que ha sido citada en múltiples ocasiones.

