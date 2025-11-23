Atole de coco: prepara esta deliciosa bebida, ideal para los días de frío

Atole de coco. Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más emblemáticas de la gastronomía mexicana y, entre sus múltiples variantes, el atole de coco destaca por su aroma intenso, su textura cremosa y su sabor tropical que combina a la perfección con climas fríos, celebraciones tradicionales o simplemente una tarde en familia.

Aunque su origen se remonta a épocas prehispánicas, esta versión con coco rallado y leche se ha convertido en un clásico que puede encontrarse tanto en mercados como en hogares de todo el país.

El atole, en general, forma parte del patrimonio culinario mexicano por su versatilidad: puede prepararse con frutas, granos, semillas y distintos tipos de leche. En particular, el atole de coco ha ganado popularidad en estados costeros como Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde el coco forma parte de la identidad gastronómica regional. Sin embargo, su preparación se ha extendido por todo México debido a su sencillez y su sabor reconfortante.

El coco aporta un sabor sofisticado a esta receta. Foto: (iStock)

Ingredientes

Para preparar un litro y medio aproximadamente de atole de coco, se requiere lo siguiente:

1 litro de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)

1 taza de agua

1 taza de coco rallado (fresco o deshidratado)

1 taza de azúcar (ajustable al gusto)

½ taza de fécula de maíz (maicena)

1 cucharadita de esencia de coco o vainilla (opcional)

Canela al gusto (en raja o molida)

Estos ingredientes permiten obtener una bebida espesa, aromática y con una dulzura equilibrada. Además, pueden adaptarse a dietas especiales, ya sea reduciendo el azúcar o usando leches vegetales como coco o almendra.

Preparación paso a paso

Hidratar y calentar el coco: Coloca en una olla la taza de agua junto con el coco rallado y, si lo deseas, una raja de canela. Calienta a fuego medio hasta que comience a soltar aroma y el agua tome un tono blanquecino. Esto permite liberar los aceites naturales del coco y potenciar su sabor. Agregar la leche y el azúcar: Incorpora el litro de leche y mezcla constantemente para evitar que se pegue al fondo de la olla. Añade el azúcar y remueve hasta que se disuelva por completo. Mantén el fuego medio. Disolver la fécula de maíz: En un recipiente aparte, mezcla la fécula con un poco de agua fría hasta obtener una textura líquida sin grumos. Este paso es crucial para lograr un atole terso y uniforme. Espesar el atole: Vierte la mezcla de fécula lentamente en la olla, sin dejar de mover. Continúa revolviendo hasta que el atole comience a espesar. Si deseas una textura más espesa, puedes añadir un poco más de fécula, siempre diluida. Ajustar sabor y servir: Cuando el atole haya alcanzado la consistencia deseada, retira del fuego. Puedes colarlo si prefieres una bebida más ligera o dejar el coco para mayor textura. Añade esencia de coco o vainilla si deseas intensificar el aroma.

Una bebida caliente que aporta un sabor diferente y especial a la temporada de frío. Foto: (Gemini IA)

Una bebida reconfortante y versátil

El atole de coco puede disfrutarse solo o acompañado de pan dulce, tamales o galletas. Además, es ideal para celebraciones como posadas y reuniones familiares.

Su fácil preparación y su intenso sabor lo convierten en una opción accesible y deliciosa para cualquier ocasión.