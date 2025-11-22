Lilly Téllez pausa las hostilidades con Morena en defensa de Fátima Bosch: “El problema es el papá”

Téllez sorprendió al no sumarse a la voces críticas que han politizado el triunfo de la modelo tabasqueña. (@fatimaboschfdz, @lillytellezg, Instagram)

Lilly Téllez, una de las voces más críticas contra Morena, se pronunció por disociar el triunfo de la tabasqueña Fátima Bosch en la edición número 74 de Miss Universo 2025 del movimiento de la Cuarta Transformación.

La conexión surgió horas después del evento realizado el 21 de noviembre en Bangkok. Una investigación del periodista Jorge García Orozco expuso un posible conflicto de intereses dentro de Miss Universe Organization (MUO), vínculo señalado previamente por Omar Harfouch, quien renunció al jurado en protesta un posible amaño en el certamen de belleza.

Raúl Rocha Cantú, director general de la licencia en México y copropietario de MUO, accedió a un contrato de 745 millones de pesos con Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de Soluciones Gasíferas del Sur, parte del conglomerado Legacy Holding.

El acuerdo, según consta en documentos públicos y presentados en la investigación, se dio durante la gestión de Bernardo Bosch Hernández —padre de Fátima Bosch— como director de área en Exploración y Producción.

Lilly Téllez reaccionó a la controversia en torno a Miss Universo 2025. (Captura de pantalla, X)

Contrato entre Pemex y Soluciones Gasíferas del Sur. (@jorgegogdl, X)

Lilly Téllez reacciona a la politización de Miss Universo 2025

Mediante su cuenta en X —antes Twitter—, Téllez se pronunció por no politizar el triunfo de Fátima Bosch hasta que una investigación formal determinara lo contrario.

La panista comentó un tuit de Jorge García Orozco con un extracto de reportaje: “Aclaración: el problema es el papá de Miss Universo y el presunto conflicto de interés. Ella es hermosa, inteligente, carismática, segura y preparada, tal como lo demostró”, argumentó.

Su postura no solo sorprendió a decenas de seguidores que anticipaban una nueva crítica contra el oficialismo, también propició un comentario neutral de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas que mantiene una tensa relación con el gobierno federal tras una revés de la corte que rechazó amparos promovidos por sus abogados para evitar pagar alrededor de 74 mil millones de pesos por concepto de deudas e impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Mi solidaridad con la joven Fátima, quien con su belleza representa la belleza de todas las mujeres mexicanas”, escribió el empresario en respuesta a Lilly Téllez, en un extenso tuit crítico en contra de la 4T.

Bernardo Bosch Hernández, es un personaje de peso en el sector energético; Bernardo Bosch Fernández ha sido asesor en el Senado y busca abrirse camino en la política. (Radio Río, Facebook / @bernardobosch7, @fatimaboschfdz, Instagram)

Miss Universo niega amaño

Tras la ceremonia, Omar Harfouch llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch y reiteró en redes sociales que la organización a cargo de Raúl Rocha Cantú presionó a miembros del jurado para votar por la mexicana porque así convenía a los intereses de MUO.

La organización insistió en que el comité alterno mencionado por el músico franco-libanés no tenía injerencia directa en las clasificaciones de Miss Universo, sino en un evento altruista alterno al concurso.

En conferencia de prensa, Rocha Cantú fue cuestionado por CNN sobre los señalamientos hechos por Harfouch. El magnate mostró a las cámaras del canal los últimos mensajes que intercambió con el músico, donde le informa que sería desvinculado del jurado por poner en entredicho la legalidad del concurso. “Las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarla correctamente”, respondió a una reportera.

En respuesta, Omar Harfouch compartió capturas de pantalla de su conversación en WhatsApp, donde niega la narrativa del empresario: “Raul Rocha miente sobre nuestro intercambio de mensajes. Aquí están las capturas de pantalla entre él y yo después de que renunciara. Si miras el día (martes) y la hora de la discusión (hora de Bangkok), será obvio que sucedió después del anuncio oficial de mi historia pública sobre la pre selección ilegal de 30 y mi renuncia. Y es por eso que estábamos intercambiando mensajes después de que me negara a hablar con él directamente por teléfono y decidí mantener pruebas escritas (y vocales). Y se ve claramente que primero renuncié luego me dijo: ‘no, no, no renunciaste, te cancelo”.

Al margen de una entrevista concedida a HBO, Omar Harfouch adelanto que también difundirá audios de Raúl Rocha Cantú que refuerza su versión sobre las supuestas irregularidades en el proceso de elección en Miss Universo.

El músico advirtió que difundirá audios de su conversación con Raúl Rocha Cantú. (@omarharfouch, Instagram)