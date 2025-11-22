México

Perú confirma respeto a inmunidades diplomáticas de México tras intento de asilo de Betssy Chávez

La información fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores

Guardar
México sigue pidiendo se permita
México sigue pidiendo se permita la salida de Betssy Chávez como asilada política.| ComexPerú/Andina (Composición Infobae Perú)

Este 21 de noviembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Perú confirmó el respeto a las inmunidades de México en territorio peruano.

Esta postura cubre la inviolabilidad de los inmuebles mexicanos en Lima, incluyendo la residencia oficial, así como la protección de bienes y archivos, conforme a las disposiciones establecidas en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963.

Asimismo, México, en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), reiteró la solicitud de un salvoconducto para la ciudadana peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, quien mantiene la condición de asilada política, el objetivo de la petición es garantizar su traslado seguro hacia territorio mexicano.

México otorgó asilo político a Betssy Chávez por presunta persecución política

El pasado 3 de noviembre de 2025, el gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones con México, luego del asilo diplomático concedido a Betssy Chávez, por lo que la SRE afirmó que la medida responde a un compromiso con los principios internacionales que regulan el otorgamiento de asilo.

El canciller Hugo de Zela informó mediante una conferencia de prensa que Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México. (MRE)

De acuerdo con la posición oficial del gobierno mexicano, el proceso de evaluación de la solicitud de asilo presentada por la exprimera ministra peruana se ajustó a los requisitos establecidos por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y los principios constitucionales, subrayando además el marco del artículo 11 de la Constitución mexicana.

Según la Cancillería mexicana, la exfuncionaria peruana alegó que enfrentó “reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde su captura en 2023”.

Finalmente, la administración mexicana calificó la respuesta peruana de “excesiva y desproporcionada”, rechazando la interpretación de interferencia en asuntos internos y asegurando que México continuará su tradición de defensa de los derechos humanos, así como su política de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas.

Congreso peruano declara persona non grata a Claudia Sheinbaum

Las relaciones entre ambas naciones se tensaron aún más el pasado 6 de noviembre, tras la decisión del Congreso de Perú cuando por 63 votos afirmativos, 34 negativos y 5 abstenciones declararon persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como reacción al asilo político concedido a la ex primera ministra.

El congresista Guido Bellido manifestó que, bajo la lógica aplicada por la mayoría, el Congreso habría debido extender la declaración de persona non grata al presidente de Brasil, Lula da Silva, debido al asilo otorgado a la ex primera dama Nadine Heredia, quien abandonó el país durante la imposición de una sentencia de 15 años por lavado de activos.

El documento aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores argumenta que las declaraciones y posiciones de Claudia Sheinbaum representan una injerencia en los asuntos internos de Perú y constituyen una ofensa al sistema democrático del país.

Aunque la moción se basaba en los comentarios públicos de la presidenta mexicana en respaldo al expresidente Pedro Castillo, el foco principal del debate en el Pleno fue el asilo político otorgado a Betssy Chávez.

Temas Relacionados

PerúMéxicoSREClaudia SheinbaumBetssy Chávezmexico-noticias

Más Noticias

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo

El estratega pudo llevar a la final a la Máquina, pero no consiguió romper la sequía sin títulos

Ex técnico de Cruz Azul

Cartel completo de Alianzas AAA: lucha estelar, títulos y figuras internacionales en CDMX

Máscaras, duelos mixtos y triple amenaza se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Juan de la Barrera

Cartel completo de Alianzas AAA:

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Ramón Álvarez Ayala fue detenido en el año 2012 y posteriormente liberado por un juez en 2022

De los Valencia al CJNG:

Aseguran que Nodal estuvo a nada de golpear a José Madero por Ángela Aguilar: “Le tiró el can”

El cantante de “Botella tras botella” es señalado de haberse enojado por una interacción entre su esposa y el ex integrante de Pxndx

Aseguran que Nodal estuvo a

Santos anuncia la salida de Bruno Barticciotto del Club

La directiva anunció la desvinculación del atacante chileno, quien regresa a Talleres de Córdoba tras no alcanzar las metas establecidas

Santos anuncia la salida de
MÁS NOTICIAS

NARCO

De los Valencia al CJNG:

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Aseguran que Nodal estuvo a

Aseguran que Nodal estuvo a nada de golpear a José Madero por Ángela Aguilar: “Le tiró el can”

Tras declaraciones de Sergio Mayer Mori, Natália Subtil deslinda a su hija de La Granja VIP

Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

Frankenstein de Guillermo del Toro sigue conquistando Netflix en México este fin de semana

Belinda publica fotografía junto a Cazzu y compara el papel de la mujer en la actualidad con María Magdalena

DEPORTES

Ex técnico de Cruz Azul

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo

Cartel completo de Alianzas AAA: lucha estelar, títulos y figuras internacionales en CDMX

Santos anuncia la salida de Bruno Barticciotto del Club

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?