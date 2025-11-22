México

Ola Violeta alerta sobre el “feminicidio emocional” este 25N y pide visibilizar nuevas formas de violencia

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización advierte como la violencia deteriora la autonomía y la vida cotidiana de millones de mujeres

Guardar
En el marco del Día
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización advierte como la violencia deteriora la autonomía y la vida cotidiana de millones de mujeres

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) y durante el inicio de los 16 días de activismo impulsados a nivel mundial, la organización Ola Violeta lanzó un llamado urgente para visibilizar todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres, incluidas aquellas que pasan desapercibidas por no dejar marcas físicas.

Su reciente reporte mensual, “25N del año 25: Visibilizar la continua vulnerabilidad”, subraya que, pese a los avances legislativos y al incremento del debate público, la violencia persiste y se transforma en diferentes geografías y contextos socioeconómicos.

El documento presenta un diagnóstico global que evidencia la magnitud del problema. Según cifras recopiladas por la organización, una de cada tres mujeres que ha tenido pareja ha experimentado violencia física o sexual.

Además, el 34 por ciento de los asesinatos de mujeres en el mundo ocurren dentro de una relación, lo que refuerza la urgencia de atender los entornos íntimos como espacios donde se reproducen dinámicas de poder, control y agresión.

Ola Violeta advierte, en su
Ola Violeta advierte, en su informe “25N del año 25”, que la violencia contra las mujeres sigue mutando y exige visibilizar incluso las formas que no dejan huellas físicas, en el marco del 25N y los 16 días de activismo

En América Latina y el Caribe, incluido México, la prevalencia de la violencia en pareja alcanza el 29.8 por ciento, lo que confirma que la región sigue siendo una de las más peligrosas para las mujeres.

El feminicidio emocional: la violencia invisible que corroe la vida cotidiana

Para la Dra. María Elena Esparza Guevara, fundadora de Ola Violeta, el 25N representa un recordatorio contundente: “nos interpela a no callar ante la magnitud del problema”.

Su análisis destaca un punto clave que la organización ha trabajado de manera constante: el “feminicidio emocional”, concepto que engloba daños psicoafectivos, manipulaciones y dinámicas de control que no siempre son reconocidas socialmente, pero que tienen consecuencias profundas en la salud mental y la autonomía de las mujeres.

Este tipo de violencia, explicó Esparza, no siempre deja huellas visibles, pero sí impacta en la autoestima, la movilidad emocional, las decisiones personales y las relaciones interpersonales.

Desde el acoso laboral en regiones de África hasta la penalización social del éxito femenino en países como Suecia, el informe muestra cómo la violencia adopta nuevas formas según el contexto cultural, económico y laboral.

Ola Violeta advierte, en su
Ola Violeta advierte, en su informe “25N del año 25”, que la violencia contra las mujeres sigue mutando y exige visibilizar incluso las formas que no dejan huellas físicas, en el marco del 25N y los 16 días de activismo

Un llamado a la acción integral durante los 16 días de activismo

Ola Violeta subrayó que los 16 días de activismo deben convertirse en una oportunidad para repensar estrategias de prevención, atención y justicia con un enfoque integral. La organización insiste en que es necesario reconocer todas las capas de violencia —física, sexual, económica, digital, emocional y simbólica— para construir políticas públicas efectivas y acciones comunitarias sostenidas.

La fundadora invita a ampliar la conversación y promover espacios de diálogo y formación que permitan identificar signos tempranos de violencia emocional, así como fortalecer redes de apoyo para las víctimas. Además, mantiene abierta la posibilidad de entrevistas para profundizar en los hallazgos del reporte y las propuestas de la organización.

En un contexto global donde la violencia se adapta y se sofisticia, Ola Violeta recuerda que el 25N no es solo una fecha conmemorativa, sino un llamado urgente a visibilizar, nombrar y transformar las realidades que aún ponen en riesgo la vida y la libertad de las mujeres.

Temas Relacionados

feminicidio emocionalOla VioletaDía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Más Noticias

Muere Erna Martha Baumann: la belleza de Miss Universo 1956 que enamoró a México como mujer vampiro

Actriz, modelo y referente del cine de terror mexicano, su legado se extiende por décadas en la cultura popular

Muere Erna Martha Baumann: la

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

El equipo universitario sigue sin romper más de una década sin títulos y apunta su mirada al Clausura 2026

¿Volverá Pumas a ganar? Esta

Autobús de pasajeros se vuelca y deja como saldo 10 personas muertas y varios heridos en Michoacán

Los heridos fueron llevados a diversos hospitales cercanos de la zona

Autobús de pasajeros se vuelca

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Pepe Aguilar manda mensaje para las mujeres que critican a Ángela Aguilar: “Dejen de fregarse entre sí”

El intérprete de música ranchera disfrutó, por primera vez, del espectáculo de su hija completamente en vivo

Pepe Aguilar manda mensaje para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Muere Erna Martha Baumann: la

Muere Erna Martha Baumann: la belleza de Miss Universo 1956 que enamoró a México como mujer vampiro

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

Pepe Aguilar manda mensaje para las mujeres que critican a Ángela Aguilar: “Dejen de fregarse entre sí”

“Tú no representas a nadie”: Eleazar Gómez explota contra Teo en La Granja VIP y la discusión escala

¿Cómo afectó la doble traición a los participantes de La Granja VIP este viernes 21 de noviembre?

DEPORTES

¿Volverá Pumas a ganar? Esta

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

Francia entrena a policías de Jalisco para enfrentar disturbios durante el Mundial 2026

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 22 de noviembre

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026