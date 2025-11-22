México

Clara Brugada entrega 25 ambulancias al ERUM para mejorar atención a emergencias en CDMX

Cada unidad cuenta con el equipo suficiente para brindar una atención prehospitalaria de calidad a pacientes

Guardar
La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la CDMX entregó 25 nuevas ambulancias para mejorar atención médica prehospitalaria en la CDMX. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con una inversión superior a 98 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer y descentralizar la atención prehospitalaria en la capital del país.

Durante el banderazo de salida realizado en la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, Brugada destacó que las nuevas unidades cumplen con las normas oficiales establecidas en la NOM-0034-SSA3-2013 y estándares internacionales. Cada una cuenta con desfibrilador, oxígeno, aspirador, equipo para cirugía menor, atención de partos, diagnóstico integral y manejo avanzado de vías aéreas.

“Recibir atención médica oportuna y adecuada es un derecho humano que no debe depender del dinero”, afirmó la mandataria, quien subrayó que los servicios de ambulancia en la ciudad son gratuitos.

Cada unidad cuenta con equipo
Cada unidad cuenta con equipo especializado como desfibrilador, oxígenos, etc. para brindar una atención a emergencias de calidad. Foto: (Clara Brugada/FB)

Fortalecimiento del ERUM y metas para 2025

Brugada reconoció al ERUM como una institución heroica, integrada por más de 700 especialistas, que solo en el primer año de su administración ha brindado casi 150 mil atenciones. Recordó también que en 2024 el Escuadrón obtuvo la reacreditación como equipo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, otorgada por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Adelantó que esta entrega representa solo la primera etapa del fortalecimiento institucional, ya que el próximo año se presentará al Congreso capitalino un plan presupuestario para ampliar el parque vehicular. La Jefa de Gobierno anunció además la adquisición futura de ambulancias en motocicleta, con el propósito de reducir entre 10 y 15 minutos los tiempos de respuesta.

Asimismo, solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, instrumentar las acciones necesarias para dotar a Milpa Alta de un helicóptero que permita atender emergencias médicas de forma más rápida en esa zona alejada de la ciudad.

El ERUM destaca por sus
El ERUM destaca por sus servicios en la CDMX. Foto: (Gobierno de la CDMX)

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, destacó que el ERUM atiende más del 70% de las emergencias en la capital y opera con personal altamente capacitado en urgencias médicas, rescate urbano, vertical y subacuático. Señaló que solo en este año ha realizado más de 150 mil servicios, beneficiando a cerca de 40 mil personas dentro y fuera de la ciudad.

Recordó que el Escuadrón ha sido pieza clave en eventos de alto impacto como los terremotos de 1985 y 2017, las explosiones de San Juan Ixhuatepec y la Torre de Pemex, así como en desastres naturales —huracanes, inundaciones— y durante la pandemia de COVID-19.

La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que la incorporación de estas ambulancias refuerza los componentes esenciales de la salud pública: atención prehospitalaria, capacidad operativa y coordinación interinstitucional. Destacó que el sistema integrado entre ERUM, CRUM, Cruz Roja y Protección Civil permite dar seguimiento en tiempo real a emergencias y garantizar una cobertura más eficiente.

“Cada ambulancia es un símbolo de la decisión de invertir en infraestructura y personal para proteger la vida de todas las personas”, señaló. En el evento también estuvieron presentes autoridades de la Cruz Roja, la SSC y el Gabinete de Seguridad capitalino.

Temas Relacionados

AmbulanciasClara BrugadaCDMXERUMAtención médicaEmergenciasmexico-noticias

Más Noticias

Quién es Isidro Pastor N, exdirigente del PRI en el Edomex detenido en Toluca

La FGR extendió una orden de aprehensión contra el político por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es Isidro Pastor N,

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este sábado 22 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: noticias

Clima del 22 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Clima del 22 de noviembre

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.2 en Las Choapas

El temblor ocurrió a las 23:19 horas, a una distancia de 79 km de Las Choapas y tuvo una profundidad de 152.8 km

Temblor en Veracruz: se registra

Colectivo expone red de pedofilia digital en Oaxaca, FGE inicia investigación

En conversaciones filtradas se muestra que padres y padrastros comparten fotos íntimas de sus familiares menores de edad

Colectivo expone red de pedofilia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes regresa a las

Gala Montes regresa a las telenovelas un año después de su polémica participación en La Casa de los Famosos México

Aseguran que Andrea Meza no se alegró del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 pese a felicitación

Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

Abogada de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

DEPORTES

El duelo América vs Rayados

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo