Clara Brugada entrega 25 ambulancias al ERUM para mejorar atención a emergencias en CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX entregó 25 nuevas ambulancias para mejorar atención médica prehospitalaria en la CDMX. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con una inversión superior a 98 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer y descentralizar la atención prehospitalaria en la capital del país.

Durante el banderazo de salida realizado en la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, Brugada destacó que las nuevas unidades cumplen con las normas oficiales establecidas en la NOM-0034-SSA3-2013 y estándares internacionales. Cada una cuenta con desfibrilador, oxígeno, aspirador, equipo para cirugía menor, atención de partos, diagnóstico integral y manejo avanzado de vías aéreas.

“Recibir atención médica oportuna y adecuada es un derecho humano que no debe depender del dinero”, afirmó la mandataria, quien subrayó que los servicios de ambulancia en la ciudad son gratuitos.

Cada unidad cuenta con equipo especializado como desfibrilador, oxígenos, etc. para brindar una atención a emergencias de calidad. Foto: (Clara Brugada/FB)

Fortalecimiento del ERUM y metas para 2025

Brugada reconoció al ERUM como una institución heroica, integrada por más de 700 especialistas, que solo en el primer año de su administración ha brindado casi 150 mil atenciones. Recordó también que en 2024 el Escuadrón obtuvo la reacreditación como equipo especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, otorgada por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Adelantó que esta entrega representa solo la primera etapa del fortalecimiento institucional, ya que el próximo año se presentará al Congreso capitalino un plan presupuestario para ampliar el parque vehicular. La Jefa de Gobierno anunció además la adquisición futura de ambulancias en motocicleta, con el propósito de reducir entre 10 y 15 minutos los tiempos de respuesta.

Asimismo, solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, instrumentar las acciones necesarias para dotar a Milpa Alta de un helicóptero que permita atender emergencias médicas de forma más rápida en esa zona alejada de la ciudad.

El ERUM destaca por sus servicios en la CDMX. Foto: (Gobierno de la CDMX)

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, destacó que el ERUM atiende más del 70% de las emergencias en la capital y opera con personal altamente capacitado en urgencias médicas, rescate urbano, vertical y subacuático. Señaló que solo en este año ha realizado más de 150 mil servicios, beneficiando a cerca de 40 mil personas dentro y fuera de la ciudad.

Recordó que el Escuadrón ha sido pieza clave en eventos de alto impacto como los terremotos de 1985 y 2017, las explosiones de San Juan Ixhuatepec y la Torre de Pemex, así como en desastres naturales —huracanes, inundaciones— y durante la pandemia de COVID-19.

La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que la incorporación de estas ambulancias refuerza los componentes esenciales de la salud pública: atención prehospitalaria, capacidad operativa y coordinación interinstitucional. Destacó que el sistema integrado entre ERUM, CRUM, Cruz Roja y Protección Civil permite dar seguimiento en tiempo real a emergencias y garantizar una cobertura más eficiente.

“Cada ambulancia es un símbolo de la decisión de invertir en infraestructura y personal para proteger la vida de todas las personas”, señaló. En el evento también estuvieron presentes autoridades de la Cruz Roja, la SSC y el Gabinete de Seguridad capitalino.