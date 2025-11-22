CCH Sur reanuda clases presenciales tras asesinato de estudiante: estas son las nuevas medidas de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial de flores y listones a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, luego de que el pasado lunes un estudiante muriera y un trabajador resultará herido, tras el ataque por un tercer alumno dentro de las instalaciones. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que a partir del lunes 24 de noviembre se reanudarán las clases y actividades presenciales, a poco más de dos meses del asesinato de un estudiante dentro del centro educativo, por parte de uno de sus compañeros, identificado como Lex Ashton.

En un comunicado, el plantel indicó que el regreso a clases se realizará de forma gradual y conforme a un calendario, en el cual se indica el día de retorno por grado escolar.

En el mismo documento, la UNAM destacó que para la reanudación de actividades presenciales se han implementado nuevas medidas de seguridad, además de diversos programas para atender la salud mental de los estudiantes.

“Durante las últimas semanas se realizaron diversos trabajos como parte del Proyecto de Seguridad que tiene que ver con apoyo psicoemocional a integrantes de la comunidad y mejoramiento en la infraestructura, con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y mejor el funcionamiento de nuestras instalaciones”, precisó.

El CCH Sur hizo un llamado “a la unidad, al compromiso y al trabajo conjunto”, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, para construir “un entorno educativo de calidad, solidario y participativo” que permita avanzar en una sólida convivencia y en fortalecer a la escuela.

Resaltó que el regreso a las actividades presenciales fue posible tras lograr acuerdos con estudiantes, padres y madres de familia, trabajadoras y trabajadores, así como las autoridades del plantel Sur, de la Dirección General del Colegio y de la Rectoría de la UNAM.

“Todas y todos hemos llegado a los consensos necesarios para impulsar una serie de acciones que nos permitan tener un plantel más seguro”, mencionó.

¿Cómo será el regreso a clases presenciales?

De acuerdo con la UNAM, el regreso gradual será:

Lunes 24 de noviembre: estudiantes de primer semestre (Generación 2026)

Martes 25 de noviembre: estudiantes de tercer semestre (Generación 2025)

Miércoles 26 de noviembre: estudiantes de quinto semestre (Generación 2024).

En este sentido, el jueves 27 de noviembre ya se habrán reincorporado todos los alumnos.

¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad?

Entre los trabajos en infraestructura que se realizaron destacan:

Nuevo sistema de control de acceso: Se instalaron en la puerta principal de calle Llanura y por la puerta del estacionamiento de profesores torniquetes bidireccionales con tabletas para identificación fotográfica de los integrantes de la comunidad; además de torniquete para personas con discapacidad.

En cada acceso habrá detector de metales; luminarias y reflectores, cámaras de videovigilancia y se realizarán podas regulares, entre otras acciones.

Estos son los nuevos torniquetes de seguridad CCH Sur CRÉDITO: CCH SUR/FB

En un segundo comunicado, el plantel indicó que para “generar un mejor ambiente de regreso paulatino al plantel”, se realizarán recorridos por las instalaciones, con el objetivo de que tanto estudiantes como alumnos conozcan a detalle los nuevos mecanismos de seguridad.

No obstante, estos también se realizarán conforme al grado escolar:

Lunes 24 de noviembre: alumnos de quinto semestre junto con sus profesores.

Martes 25 de noviembre: alumnos de tercer semestre junto con sus profesores.

Miércoles 26 de noviembre: alumnos de primer semestre junto con sus profesores.

Horarios para el turno matutino: 9:00 a 13:00 horas.

Horarios de turno vespertino: 15:00 a 19:00 horas.

La escuela destacó que el día del recorrido, los alumnos del semestre correspondiente no tendrán clase y una vez que estos hayan concluido, “se verá la pertinencia del regreso a las clases presenciales”.

“Estos recorridos buscan fortalecer la confianza y colaboración entre todos los integrantes de esta comunidad, incluyendo a los padres de familia para que trabajemos juntos en generar un ambiente seguro”, concluyó.