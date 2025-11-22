México

Ángela presume veinte lugares vendidos en su show y Pepe Aguilar remata: “Me salieron caros los boletos que compré”

Usuarios en redes sociales no dudaron en criticar a la dinastía

Guardar
(Facebook Pepe Aguilar)
(Facebook Pepe Aguilar)

La gira de Ángela Aguilar por Estados Unidos continúa generando conversación en redes, especialmente tras la noche del 21 de noviembre en El Paso, Texas.

En medio de los rumores sobre dificultades en la venta de boletos y comentarios sobre la capacidad de la joven artista para llenar recintos, tanto ella como su padre, Pepe Aguilar, aprovecharon el escenario para responder con humor a quienes critican su éxito y el alcance real de sus conciertos.

Lo que ocurrió en el concierto: ironía y risas en familia

El ambiente en el concierto de El Paso se tornó familiar y relajado desde el inicio.

Ángela Aguilar abrió la noche saludando al público: “Buenas noches, El Paso. ¿How are you feel?” entre gritos y aplausos, y confesó su alegría por estar acompañada de muchas personas allegadas: “Aquí tengo a mucha familia”.

(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)
(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)

Desde la cabina de sonido, Pepe Aguilar intervino con tono bromista: “Ah, por eso dije: ‘No, es pura familia’. Entendí”.

La artista, lejos de esquivar el tema, usó el rumor sobre la baja venta de boletos con ironía: “Cuando abrimos la venta de los boletos, así yo dije: ‘Bueno, mínimo veinte ya tengo’”. Las risas tomaron el escenario y Pepe continuó la broma:

“Híjole, me salieron bien caros todos los que lo compré. Chinga”.

Lejos de las tensiones que provocan los comentarios sobre su popularidad, Ángela Aguilar remató con un mensaje directo al público: “Si ustedes están aquí, significa que escucharon más la música que lo que la gente dice”, en medio de aplausos y vítores.

El padre de la joven ironizó con la baja venta de boletos (@bebyta600/Tiktok)

Comentarios en redes: entre memes y polarización

La respuesta en plataformas como TikTok no se hizo esperar. Los videos del momento se viralizaron rápidamente y provocaron un aluvión de reacciones polarizadas, dejando al descubierto las posturas encontradas del público.

Pepe Aguilar performs at the
Pepe Aguilar performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Entre los mensajes más destacados se pudieron leer: “Eso es lo que cae mal de los dos”, señalando una supuesta actitud arrogante; “la dinastía de los memes”, en referencia tanto al humor como a la notoriedad de la familia en internet; y “Solo les queda reírse, porque por dentro les arde”, sugiriendo que detrás de la risa hay incomodidad por las críticas.

El episodio dejó claro que, mientras los Aguilar se toman la controversia con ligereza desde el escenario, en las redes sociales el debate permanece más encendido que nunca.

Temas Relacionados

Pepe AguilarÁngela AguilarTexasconciertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Influencer Insulini vivió momento angustiante en Festival del Globo y narra cómo terminó en Jalisco

El influencer Insulini relató que la aeronave no pudo descender por las ráfagas de viento que los alejaron kilómetros del punto de partida

Influencer Insulini vivió momento angustiante

Éstas son las materias que deberían impartir en el sistema educativo mexicano para estar mejor preparados, según especialista

Moris Dieck, influencer y especialista en finanzas, dio a conocer cuáles eran, desde su punto de vista, 3 materias que debían impartirse en el sistema educativo mexicano

Éstas son las materias que

Unidad de pasajeros se sale de la autopista México-Puebla y choca contra vivienda en Los Reyes La Paz: deja 2 muertos

Unidad salió proyectada del asfalto elevado; hay ocho heridos graves

Unidad de pasajeros se sale

Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

El mánager de la cantante compartió una actualización sobre su estado de salud

Alejandra Guzmán regresó al hospital

Omar Harfouch alistaría demanda contra Miss Universo para revocar corona de Fátima Bosch: “Quiero hacer justicia”

El músico, quien renunció al jurado un día antes del certamen alegando un presunto fraude, declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana

Omar Harfouch alistaría demanda contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan células de extorsión que

Desmantelan células de extorsión que amenazaban y agredían a comerciantes en Guanajuato: hay diez detenidos

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán regresó al hospital

Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

Omar Harfouch alistaría demanda contra Miss Universo para revocar corona de Fátima Bosch: “Quiero hacer justicia”

El Malilla sorprende con radical cambio de rostro y enloquece a fans con su nueva imagen | FOTOS

Judy: todo sobre la comedia salvaje de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise y su estreno en México

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

DEPORTES

Ricardo La Volpe arremete contra

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Komander brilla junto a Místico en la Arena México y Soberano Jr. se convierte en finalista de la Leyenda Azul 2025

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional