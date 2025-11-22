Ángela presume veinte lugares vendidos en su show y Pepe Aguilar remata: “Me salieron caros los boletos que compré”

(Facebook Pepe Aguilar)

La gira de Ángela Aguilar por Estados Unidos continúa generando conversación en redes, especialmente tras la noche del 21 de noviembre en El Paso, Texas.

En medio de los rumores sobre dificultades en la venta de boletos y comentarios sobre la capacidad de la joven artista para llenar recintos, tanto ella como su padre, Pepe Aguilar, aprovecharon el escenario para responder con humor a quienes critican su éxito y el alcance real de sus conciertos.

Lo que ocurrió en el concierto: ironía y risas en familia

El ambiente en el concierto de El Paso se tornó familiar y relajado desde el inicio.

Ángela Aguilar abrió la noche saludando al público: “Buenas noches, El Paso. ¿How are you feel?” entre gritos y aplausos, y confesó su alegría por estar acompañada de muchas personas allegadas: “Aquí tengo a mucha familia”.

(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)

Desde la cabina de sonido, Pepe Aguilar intervino con tono bromista: “Ah, por eso dije: ‘No, es pura familia’. Entendí”.

La artista, lejos de esquivar el tema, usó el rumor sobre la baja venta de boletos con ironía: “Cuando abrimos la venta de los boletos, así yo dije: ‘Bueno, mínimo veinte ya tengo’”. Las risas tomaron el escenario y Pepe continuó la broma:

“Híjole, me salieron bien caros todos los que lo compré. Chinga”.

Lejos de las tensiones que provocan los comentarios sobre su popularidad, Ángela Aguilar remató con un mensaje directo al público: “Si ustedes están aquí, significa que escucharon más la música que lo que la gente dice”, en medio de aplausos y vítores.

El padre de la joven ironizó con la baja venta de boletos (@bebyta600/Tiktok)

Comentarios en redes: entre memes y polarización

La respuesta en plataformas como TikTok no se hizo esperar. Los videos del momento se viralizaron rápidamente y provocaron un aluvión de reacciones polarizadas, dejando al descubierto las posturas encontradas del público.

Pepe Aguilar performs at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Entre los mensajes más destacados se pudieron leer: “Eso es lo que cae mal de los dos”, señalando una supuesta actitud arrogante; “la dinastía de los memes”, en referencia tanto al humor como a la notoriedad de la familia en internet; y “Solo les queda reírse, porque por dentro les arde”, sugiriendo que detrás de la risa hay incomodidad por las críticas.

El episodio dejó claro que, mientras los Aguilar se toman la controversia con ligereza desde el escenario, en las redes sociales el debate permanece más encendido que nunca.