Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

El mánager de la cantante compartió una actualización sobre su estado de salud

(Foto Instagram: @laguzman)
(Foto Instagram: @laguzman)

El viernes 21 de noviembre circularon fuertes rumores sobre la presunta hospitalización de emergencia de Alejandra Guzmán.

Las especulaciones retumbaron en redes sociales y prendieron las alarmas entre los fanáticos de la cantante, pues tan solo unos días se sometió a una operación en la columna vertebral.

(Instagram)
(Instagram)

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Los rumores, aunado al hermetismo que la cantante ha mantenido sobre su estado de salud tras la operación, generaron una sensación de incertidumbre.

Afortunadamente, todo indica que se trató de una confusión. Y es que la intérprete de ‘Yo te esperaba’ sí regresó al hospital, pero no para ser internada, sino por una revisión de rutina, así lo dio a conocer su mánager en entrevista para Televisa Espectáculos.

“La apresurada declaración quedó desmentida por el representante de la cantante, Coco Díaz, quien comentó a Televisa Espectáculos que la intérprete ingresó a una consulta de rutina, derivada de sus últimas intervenciones”, informó el medio a través de Instagram.

(IG: @laguzmanmx)
(IG: @laguzmanmx)

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado al respecto.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Fue a principios de octubre de 2025 cuando trascendió que la cantante se había sometido a una operación en la espalda.

De acuerdo con la información que compartió la periodista de espectáculos Pati Chapoy en Ventaneando, Alejandra Guzmán fue intervenida quirúrgicamente por problemas crónicos en su cadera y columna.

La cantante se sometió a una operación de emergencia en la columna IG: @laguzmanmx

Aunque ya pasaron varias semanas desde la operación, la integrante de la dinastía Pilar no ha aclarado el origen de su malestar.

Sin embargo, se especula que podría estar relacionado con los problemas de salud que desencadenó una operación estética en los glúteos a la que se sometió hace unos años, donde le inyectaron biopolímeros.

Alejandra Guzmán comparte mensaje tras operación en la columna

La cantante reapareció en sus redes sociales tras la operación en la espalda a la que se sometió y compartió un mensaje.

Alejandra Guzmán comparte en Instagram
Alejandra Guzmán comparte en Instagram la radiografía de su columna y cadera tras cirugía de emergencia (IG)

“Esta es la mejor etapa de mi sanación. Este es el fin de tanto, tanto que he pasado en estos trece años”, comenzó.

Y agregó: “Gracias a todos los fans, gracias a los escenarios, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que están conmigo de verdad”.

La cantante acompañó su mensaje con un video, en donde mostró imágenes de cómo luce su columna y cadera actualmente.

Alejandra Guzmán pospone su gira “Brilla Tour”

La cantante pospuso los conciertos que tenía programados en el segundo semestre del 2025 por sus problemas de salud. Se especula que retomará sus shows hasta 2026.

