Tabasco celebra el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: “Estamos orgullosos”

Ciudadanos salieron a las calles a festejar el triunfo de la modelo mexicana en el certamen internacional

La comunidad de Tabasco y
La comunidad de Tabasco y Teapa celebraron el triunfo de la mexicana en el certamen. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tabasco estalló en júbilo tras el triunfo de Fátima Bosch Fernández en Miss Universo 2025, certamen celebrado este 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. La joven originaria de Teapa se alzó con la corona frente a 121 concursantes de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo nacional de orgullo, talento y empoderamiento femenino.

En Villahermosa, cientos de personas se reunieron en el estadio Centenario 27 de Febrero para seguir la transmisión de la final. El recinto lució completamente lleno y, al conocerse el resultado, estalló en gritos, porras y aplausos. Fuegos artificiales, música y juegos de luces acompañaron la celebración que se extendió varios minutos mientras los asistentes ondeaban banderas y coreaban el nombre de la mexicana.

Al respecto, el gobernador de Tabasco, Javier May, escribió: “¡Muchas felicidades, @bosch_fatima! En #Tabasco celebramos tu triunfo en Miss Universe 2025.”

Tabasco celebra el triunfo de Fátima Bosch . (Video: @ExtraMorelos)

En Teapa, su tierra natal, el festejo se trasladó a las calles. Videos difundidos por habitantes mostraron caravanas de autos tocando el claxon, grupos de vecinos bailando y familias enteras celebrando al aire libre.

“Hoy celebramos a Fátima Bosch Fernández, quien llevó los sueños de su pueblo, de su estado y de todo México hasta lo más alto: el universo entero. Gracias por demostrar que con disciplina, corazón y valentía, los sueños sí se cumplen.”, expresó en su cuenta de Facebook Miguel Ángel Contreras Verdugo, alcalde del municipio.

El ambiente en Tabasco, tierra de Fátima Bosch, tras el anuncio del triunfo de la tabasqueña. (Video: @ExtraMorelos)

A sus 25 años, Fátima Bosch llegó al certamen como una de las favoritas. Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, complementó su formación en la NABA de Milán y en el Lyndon Institute en Estados Unidos. Su carrera en las pasarelas inició desde la adolescencia y en 2018 obtuvo el título de Flor Tabasco, continuando una tradición familiar dentro de los concursos de belleza.

Durante la gala, la mexicana destacó desde las primeras presentaciones al exclamar un enérgico “¡Viva México!” que generó ovaciones entre el público. Su paso por las etapas en traje de baño y vestido de gala —un diseño rojo con motivos dorados del mexicano Trino Orozco— la consolidó entre las cinco finalistas. En la ronda de preguntas, Bosch abordó los retos de las mujeres en 2025 y habló sobre la importancia de alzar la voz, la valentía y la autenticidad, respuestas que cautivaron al jurado.

Javier May, gobernador de Tabasco,
Javier May, gobernador de Tabasco, celebró el triunfo de Fátima Bosch. Foto: (@TabascoJavier/X)

Tras la eliminación de las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil, Fátima Bosch fue proclamada ganadora de Miss Universo 2025, sucediendo a la danesa Victoria Kjær. Su triunfo fue celebrado no solo por la comunidad tabasqueña, sino por todo México, que reconoció en ella a una figura de determinación, elegancia y fuerza.

Fátima Bosch iniciará así una nueva etapa como embajadora global del certamen, llevando consigo el nombre de Tabasco y de México al escenario internacional.

