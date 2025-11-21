México

Sheinbaum reúne a legisladores en Palacio: agradece aprobación del Paquete Económico 2026

El encuentro responde a su interés de reconocer el respaldo legislativo al paquete presupuestal aprobado esta semana

Sheinbaum se reúne con legisladores
Sheinbaum se reúne con legisladores en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum reunió este jueves a diputadas, diputados, senadoras y senadores de Morena, PT y PVEM en Palacio Nacional para agradecerles la aprobación del Paquete Económico 2026 y de las reformas consideradas esenciales para su gobierno.

El encuentro, convocado de forma interna, tuvo como propósito fortalecer la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el cierre del periodo ordinario y encaminar la agenda del próximo año.

Desde la conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que buscaba reunirse con el bloque oficialista para reconocer el respaldo al presupuesto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció
La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscaría reunirse con legisladores para agradecer el apoyo al Paquete Económico 2026.

Horas después, compartió una fotografía del encuentro en sus redes sociales y subrayó que el paquete económico permitirá consolidar políticas para el bienestar social.

Ingreso complicado al Centro Histórico para los legisladores

Los legisladores arribaron alrededor de las 16:30 horas al Centro Histórico a bordo de autobuses; sin embargo, el desbordado comercio informal en la zona impidió que los vehículos avanzaran por Correo Mayor.

Los congresistas descendieron y caminaron entre puestos, compradores y tránsito hasta llegar a Palacio Nacional por la calle Corregidora, sin embargo la escena no impidió que los asistentes reafirmaran su respaldo político.

Antes del encuentro, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, anunció que acudirían a “refrendar el apoyo pleno” a la presidenta, destacando su “conducción honesta y cercana”.

Ricardo Monreal habla con los medios acerca de una posible celebración por los 7 años de la 4T.

Entre los presentes estuvieron Adán Augusto López; Andrea Chávez; Manuel Velasco; Julieta Ramírez; Alfonso Ramírez Cuéllar; Gerardo Fernández Noroña; y Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

Agenda legislativa y unidad rumbo a 2026

Al término de la reunión, Adán Augusto López explicó que se revisaron los asuntos legislativos pendientes para el cierre del año, y aseguró que hubo una expresión clara de “lealtad y solidaridad” hacia la mandataria.

Ignacio Mier añadió que los partidos aliados ratificaron la unidad del movimiento de transformación, así como el compromiso para empujar la agenda del próximo periodo.

Ignacio Mier fue uno de
Ignacio Mier fue uno de los legisladores que acudieron a la reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según legisladores presentes, Sheinbaum sostuvo que existe gobernabilidad pese a las expresiones de inconformidad de algunos sectores.

A decir de los asistentes, la presidenta comparó estos episodios con “una golondrina que no hace verano”, en referencia a que no representan un ambiente generalizado de tensión.

Celebración por los 7 años de la 4T

El senador Saúl Monreal confirmó que la presidenta convocará a una gran concentración el próximo 6 de diciembre, con motivo del séptimo aniversario de la llegada de Morena al poder federal.

De acuerdo con legisladores, la movilización será presentada como un acto de unidad del movimiento y como un mensaje político hacia el cierre del año legislativo.

La 4T cumple 7 años
La 4T cumple 7 años de historia tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la reunión, el bloque oficialista resaltó los principales puntos que guiarán su trabajo:

  • Impulsar la implementación del Paquete Económico 2026
  • Avanzar en reformas centradas en bienestar y desarrollo
  • Reforzar la cohesión interna frente a la oposición
  • Preparar la agenda legislativa del siguiente periodo

La cita en Palacio Nacional concluyó en que Morena y sus aliados mantendrán el respaldo a la presidenta y trabajarán alineados para sostener el proyecto de transformación rumbo a 2026 y en la antesala de la concentración masiva convocada para diciembre.

