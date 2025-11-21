México

Receta de waffles de canela bajos en calorías para un desayuno saludable y acogedor

Esta opción es una excelente alternativa los waffles tradicionales que suelen ser elevados en azúcar

Los waffles suelen ser uno
Los waffles suelen ser uno de los desayunos preferidos de muchas personas. Imagen Ilustrativa Infobae)

Los waffles suelen ser uno de los desayunos favoritos de muchas personas; sin embargo, estos suelen ser elevados en calorías y azucares debido a sus ingredientes.

Por suerte, es posible disfrutar de este delicioso postre de una forma más saludable tan solo haciendo algunos leves cambios en la receta original para crear unos waffles bajos en calorías.

Es por eso que aquí te dejamos una opción que integra ingredientes nutritivos que permiten disfrutar de este clásico sin exceder la ingesta energética diaria, además de incluir un ligero toque de canela que le brinda un sabor casero y acogedor.

Este versión es ideal para
Este versión es ideal para quienes desean un postre delicioso en el contexto de una dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Waffles de canela bajos en calorías

Rinde: 4 waffles Tiempo estimado: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 taza de harina integral
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 pizca de sal
  • 2 claras de huevo
  • 1 taza de leche descremada o bebida vegetal sin azúcar
  • 2 cucharaditas de edulcorante apto para cocinar (puede ser stevia, eritritol o similar)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de aceite vegetal o de coco (opcional, puede evitarse para reducir aún más las calorías)
  • Aerosol antiadherente para la wafflera

Preparación

  1. Mezclar la harina integral, el polvo para hornear, la canela y la sal en un bol grande.
  2. En otro recipiente, batir ligeramente las claras, añadir la leche, el edulcorante y la vainilla.
  3. Añadir la mezcla líquida a los ingredientes secos y revolver hasta integrar bien. Agregar el aceite si se utiliza.
  4. Precalentar la wafflera y rociar con aerosol antiadherente.
  5. Verter la mezcla en la wafflera y cocinar siguiendo las instrucciones del fabricante, hasta que los waffles estén dorados.
  6. Servir solos o acompañados con frutas frescas o yogur descremado.
Es importante no agregar jarabe
Es importante no agregar jarabe o azúcar extra para mantener bajo el aporte calórico. Se pueden conservar en el refrigerador y recalentar en tostadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de la receta de wafles de canela bajos en calorias

A continuación, se presenta un perfil nutricional aproximado para una porción individual (1 waffle, considerando que la receta rinde 4) de waffles de canela bajos en calorías, preparados con leche descremada y sin añadir aceite:

Por porción (1 waffle)

  • Calorías: 95-110 kcal
  • Proteínas: 4-5 g
  • Carbohidratos: 18-20 g
  • Azúcares: 1-2 g (dependiendo de la leche y el edulcorante)
  • Grasas: 0.5-1.5 g
  • Fibra: 2-3 g
  • Sodio: 250-300 mg

Estos valores pueden variar según las marcas de ingredientes y la inclusión o no de aceite.

El aporte calórico es bajo, cada waffle proporciona fibra y proteína, además de un contenido reducido de grasa y azúcar.

Esto los convierte en una opción adecuada para quienes buscan cuidar su ingesta calórica y mantener una alimentación equilibrada pues recordemos que un waffle tradicional tiene entre 180 y hasta 250 calorías.

Temas Relacionados

recetas postres waffles postres saludables

