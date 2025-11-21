Políticos mexicanos celebran el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Fátima Bosch gana en Miss Universo 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El histórico triunfo de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 desató una oleada de felicitaciones por parte de figuras políticas mexicanas de todos los niveles, quienes coincidieron en destacar su talento, determinación y el orgullo nacional que representa su coronación.

La joven tabasqueña, originaria de Teapa, se convirtió este 20 de noviembre en la cuarta mexicana en obtener la máxima distinción del certamen internacional, ingresando al selecto grupo conformado por Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2017).

La celebración comenzó minutos después del anuncio oficial. El gobernador de Tabasco, Javier May, expresó su entusiasmo a través de X, donde escribió: “¡Muchas felicidades, @bosch_fatima! En #Tabasco celebramos tu triunfo en Miss Universe 2025.”

Javier May, gobernador de Tabasco, celebró el triunfo de Fátima Bosch. Foto: (@TabascoJavier/X)

La reacción del mandatario se sumó al ambiente festivo que predominó en su estado natal, donde cientos de personas siguieron la competencia desde espacios públicos como el Parque Centenario 27 de Febrero.

En Teapa, la tierra que vio nacer a la nueva reina universal, el orgullo se manifestó desde la administración municipal. El alcalde Miguel Ángel Contreras Verdugo publicó un emotivo mensaje dirigido a Bosch: “Hoy celebramos a Fátima Bosch Fernández, quien llevó los sueños de su pueblo, de su estado y de todo México hasta lo más alto: el universo entero… Teapa, Tabasco y México están muy orgullosos de ti.” Las palabras fueron acompañadas por videos de habitantes tomando las calles para festejar con música, porras y caravanas vehiculares.

A nivel federal también hubo reacciones inmediatas. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, agregó en su cuenta de X: “¡Muchas felicidades a Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025! Una vez más dejas en alto el nombre de México ante el mundo.”

Luisa María Alcalde emitió su felicitación a Fátima Bosch en X. Foto: (Captura de Pantalla)

Desde Nuevo León, el gobernador Samuel García celebró con un mensaje breve pero entusiasta: “¡Muchas felicidades @bosch_fatima! MISS UNIVERSO 2025.”

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, compartió un reconocimiento más extenso donde subrayó el impacto simbólico de su triunfo para la juventud mexicana: “Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente… Esta victoria significa la CUARTA corona que México conquista en la historia de la competencia.”

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, también se sumó al festejo: “Empoderamiento, inteligencia y una belleza inigualable que representa dignamente a todas las mujeres mexicanas.” En la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destacó el mensaje inspirador que Bosch deja a las nuevas generaciones: “Tu triunfo no sólo representa una corona, representa inspiración para miles de niñas y jóvenes que hoy creen un poco más en sí mismas.”

Alessandra Rojo de la Vega compartió una foto junto a Fátima Bosch en su mensaje de felicitación. Foto: (@AlessandraRdlv/X)

Incluso el sector empresarial manifestó su reconocimiento. Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, celebró la victoria y compartió fotografías con la modelo, señalando: “Tu triunfo no solo engrandece tu calidad humana y belleza, sino que engrandece el nombre de México.”

La celebración trascendió el ámbito político: el club deportivo Chivas también se unió a las felicitaciones con un mensaje en sus redes: “¡Gracias por inspirar a México y demostrar que los sueños importan!”

Chivas felicita a Fátima Bosch. Foto: (Captura de pantalla)

Un triunfo que cautivó al país

La coronación de Fátima Bosch ocurrió durante la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. En un certamen que reunió a representantes de 120 naciones, la mexicana destacó desde el arranque de la gala al gritar con entusiasmo “¡Viva México!”, gesto que encendió al público y marcó el tono de su participación.

Su desempeño la colocó primero en el top 30, luego en el top 12 y más tarde entre las cinco finalistas. En la fase de traje de baño desfiló con un diseño blanco con detalles dorados, mientras que en la etapa de gala lució un vestido rojo con motivos dorados y una capa larga. Su seguridad, carisma y soltura en la pasarela resonaron tanto en la audiencia como en el jurado.

La mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Durante la ronda de preguntas, Bosch respondió dos cuestionamientos clave sobre los retos de las mujeres en 2025 y el papel de Miss Universo en el empoderamiento juvenil. Sus mensajes sobre valentía, autenticidad y la importancia de alzar la voz consolidaron su posición como la candidata más sólida de la noche.

Finalmente, tras anunciarse el quinto lugar para Costa de Marfil, el cuarto para Filipinas y el tercero para Venezuela, la competencia quedó entre México y Tailandia. El anuncio de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató un estallido de emoción. La mexicana rompió en llanto mientras era abrazada por sus compañeras, escena que se replicó en miles de hogares donde su triunfo fue celebrado.

Este reconocimiento, además de sumar una cuarta corona para México, se convirtió en un motivo de unidad nacional y un recordatorio del potencial y liderazgo femenino que la joven tabasqueña representa ante el mundo.