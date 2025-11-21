México

Piñatas monumentales y nochebuenas en Xochimilco: mapa completo, fechas y cómo llegar

La época de decoración decembrina está cerca y los agricultores ofrecen actividades

(X/@GobCDMX)
(X/@GobCDMX)

La temporada de nochebuenas en Xochimilco adquiere una dimensión especial en San Luis Tlaxialtemalco, donde la venta directa ayuda a los agricultores tradicionales.

Durante estas semanas previas a las fiestas decembrinas, los visitantes se adentran en la zona chinampera siguiendo la ruta del Sendero de la Estrella de Invierno, que invita a recorrer invernaderos y parcelas en un entorno marcado por piñatas monumentales, señalización interactiva y recorridos en tractor los fines de semana.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los recorridos en tractor se realizarán sábados y domingos del 22 al 7 de diciembre en un horario de 11 a 18 horas.

La esencia de este circuito agro-turístico radica en la riqueza varietal de la flor que ahí se cultiva: en San Luis Tlaxialtemalco se encuentran más de treinta tipos de nochebuena, desde la icónica roja hasta versiones rosadas, marmoleadas, amarillas y blancas.

Según promotores locales, los precios oscilan notablemente en función del tamaño o tipo de maceta, arrancando en $20 y alcanzando los $200 por ejemplar de mayor formato.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cuál es el origen de las flores de nochebuena

Incluso se pensaba que regresaban a la tierra a libar de la miel de esta planta, por eso se colocaba en los altares dedicados a los guerreros muertos en cumplimiento de su deber.

Nombrada en náhuatl cuetlaxóchitl, “flor que se marchita”, la nochebuena tenía para los mexicas un significado espiritual de pureza y renacimiento, atributos recuperados posteriormente por los misioneros franciscanos para integrarla en los Nacimientos y celebraciones navideñas.

Según investigaciones de la Secretaría de Cultura, los pueblos originarios cultivaban la cuetlaxóchitl no solo para decorar altares durante la fiesta de Tlaxochimaco—dedicada a Huitzilopochtli—, sino también con fines prácticos: de sus pétalos extraían tinta para textiles y cueros, mientras que la savia se empleaba en cataplasmas para tratar fiebres y afecciones dérmicas.

Foto: Sedema
Foto: Sedema

El impacto de la nochebuena trasciende el ámbito local; hoy adorna millones de hogares y espacios públicos tanto en México como en el extranjero, consolidándose como emblema floral de las celebraciones decembrinas.

Amparo Rincón Pérez, especialista de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, señala que, de acuerdo a registros coloniales, la planta también se aprovechaba para estimular la producción de leche en mujeres lactantes, conforme lo documentó el médico y botánico Francisco Hernández de Toledo en el siglo XVI.

El tradicional mercado de San Juan Acuexcomatl sincroniza sus recorridos especiales con el auge de visitantes durante los fines de semana, enmarcando una temporada en la que productores y productoras de Xochimilco consolidan una de las mayores ofertas de nochebuena en la Ciudad de México para la Navidad.

