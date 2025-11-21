Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben el pago de 3 mil pesos, hoy viernes 21 de noviembre?

Concluye la primera etapa de dispersión para las beneficiarias que recibieron su Tarjeta del Bienestar en octubre

La entrega del primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar llega hoy viernes 21 de noviembre a su última jornada, destinada a las mujeres que recientemente se incorporaron al programa social.

Como parte del calendario de dispersión implementado por el Gobierno de México del 18 al 21 de noviembre, hoy corresponde la entrega de 3 mil pesos a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.

La Secretaría de Bienestar informó que esta fase de pagos se dirige específicamente a las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto y recibieron su Tarjeta del Bienestar durante octubre.

Este primer depósito marca su integración formal al programa, que busca reconocer el trabajo no remunerado y la aportación histórica de las mujeres en el ámbito familiar y comunitario.

Hoy concluye la dispersión del primer pago de 3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar, destinado a las nuevas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con R, S, T, U, V, W, X, Y o Z

¿Quiénes reciben el pago hoy 21 de noviembre?

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Ariadna Montiel Reyes explicó que el calendario por orden alfabético permite realizar una dispersión ordenada, evitar saturaciones bancarias y garantizar que cada beneficiaria reciba su apoyo sin contratiempos.

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes es el turno de las mujeres cuyo apellido paterno inicia con:

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

El monto de 3 mil pesos, correspondiente al apoyo bimestral del programa, será depositado directamente en la Tarjeta del Bienestar entregada a cada beneficiaria.

Calendario completo del pago para nuevas beneficiarias

La dispersión de esta semana se realizó bajo el siguiente esquema:

Martes 18: A, B, C, D

Miércoles 19: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

La dependencia recordó que las fechas y detalles del pago también se pueden consultar en el portal oficial gob.mx/bienestar, donde se actualiza información de todos los programas sociales del Gobierno de México.

Hoy concluye la dispersión del primer pago de 3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar, destinado a las nuevas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con R, S, T, U, V, W, X, Y o Z

A la fecha, casi 3 millones de mujeres en este rango de edad ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar, lo que permite su incorporación al programa, cuyo objetivo es fortalecer el bienestar económico y la autonomía de las mujeres en una etapa de la vida en la que muchas no cuentan con ingresos propios ni seguridad social.

Con la conclusión del calendario de pagos de esta semana, las nuevas beneficiarias quedarán incorporadas al padrón regular y, a partir de enero, recibirán sus apoyos junto con el resto de los programas que conforman la política social federal.