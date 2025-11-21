México

Maite Perroni reacciona a críticas sobre su cuerpo: “Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente”

La artista mexicana mandó un mensaje para quienes sufren Body Shaming

(IG: @maiteperroni)
(IG: @maiteperroni)

Maite Perroni se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras asistir, como invitada especial, a la inauguración del Congreso Distrito Creativo organizado por el gobierno de El Salvador.

Y es que algunos internautas hicieron comentarios despectivos sobre el cuerpo de la actriz y exintegrante de RBD. En general, la criticaron por su peso y ‘no lucir como antes’ de convertirse en madre.

(TikTok)
(TikTok)

Maite Perroni responde a críticas sobre su cuerpo

Tras la controversia que se desató, la actriz reapareció en sus redes sociales y publicó un contundente mensaje en respuesta a todos aquellos que le hicieron body shaming.

“Hola, soy Maite Perroni. Peso setenta y dos kilos. Y eso que no me he visto cuando pesaba noventa y cuatro. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente están pasando cosas que sí son importantes", comenzó.

La exintegrante de RBD aseguró que las críticas sobre su cuerpo no la afectaron, pues no forman parte de su vida real.

La artista mexicana aprovechó la situación para motivar la reflexión

Maite Perroni reflexiona sobre los estereotipos

“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, dijo.

No obstante, decidió hablar sobre la situación por una poderosa razón.

“Naturalmente, no estoy pensando en esto, pero esta situación me hizo ver que hay tres posibilidades. Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital. La segunda es... no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”, continuó.

La actriz tuvo una hija
La actriz tuvo una hija con su esposo, Andrés Tovar, en 2023.

La artista señaló que los estereotipos generan presión y, derivado de ello, todos, en algún momento, han enfrentado luchas respecto a su imagen corporal.

Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas. Como si de eso dependiera nuestro valor”, declaró.

La cantante destacó la importancia de aceptar los procesos personales.

Christian Chávez, Maite Perroni y
Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

“Nuestro verdadero poder está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida, está en poder abrazar nuestros procesos con amor. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y no somos perfectos. Vamos cambiando y vamos envejeciendo. Y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva.”

Maite Perroni manda mensaje a quienes sufren body shaming

La actriz concluyó su mensaje con unas palabras para quienes, como ella, han enfrentado situaciones de body shaming.

Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto, yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”, dijo.

