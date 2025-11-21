Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

Esto piensa la ganadora de Miss Universo de la Presidenta de México (Foto: Jesús Aviles)

Tras una temporada de controversias, Fátima Bosch se consagró como la nueva Miss Universo 2025 durante la ceremonia celebrada en Tailandia. La joven es la cuarta mexicana en obtener la corona del certamen internacional (ya forma parte de la historia junto a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza) y es la primera tabasqueña en conseguirlo.

Su desempeño en la final se destacó por la elección de un traje de baño blanco y un vestido rojo que generó debate en redes sociales, así como por la seguridad y claridad de sus respuestas ante el jurado. Junto a ella, completaron el top 5 las candidatas de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

La victoria de Fátima Bosch provocó manifestaciones de júbilo en todo México. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, mientras que en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, seguidores celebraron el logro. En Tabasco, un estadio colmado de simpatizantes festejó con frituras y fuegos artificiales, evidenciando el orgullo regional por la hazaña de la joven.

No obstante, el camino hacia la corona no estuvo exento de polémicas. Durante el certamen, Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés, calificó a Fátima como “tonta” y posteriormente se vio obligado a disculparse. La mexicana no se quedó callada y alzó la voz ante el insulto.

Claudia Sheinbaum reacciona al triunfo de Fátima Bosch

Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante su conferencia de prensa de la mañana posterior al concurso acerca de su opinión del triunfo de Fátima Bosch. La mandataria la felicitó, y aunque piensa que el certamen de Miss Universo es cuestionable en muchos sentidos, dijo que la tabasqueña es un ejemplo para los mexicanos.

“Felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay injusticias contra ella. Es un ejemplo para todas y todos”.

Además, se refirió al festejo en Tabasco y habló sobre la participación de las mujeres en la vida pública: “Ya quedó atrás eso que decían: ‘calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz”.

Claudia Sheinbaum es una inspiración para Fátima Bosch

Fátima Bosch pone a Claudia Sheinbaum como un ejemplo (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Antes de su triunfo en Miss Universo, Fátima Bosch se expresó sobre Claudia Sheinbaum en una entrevista. La tabasqueña aseguró que la mandataria es el ejemplo del empoderamiento de las mujeres en nuestra sociedad:

“Hoy más que nunca, la mujer juega un papel muy importante en la sociedad, y más con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella marca un hito en la historia de México. Las mujeres son las que están llevando al país, yo creo que eso le hacía falta a México.

Y añadió: “Hace apenas 66 años fue por primera vez que las mujeres pudieron votar en México, y ahora, gracias a Claudia, las niñas pueden soñar con ser presidentas de una nación”.