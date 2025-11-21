Deslumbrante belleza y respuestas poderosas: así fue el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 en Bangkok y otorga a México un triunfo histórico en el certamen internacional (REUTERS/Chalinee Thirasupa TPX IMAGES OF THE DAY)

La atención internacional se centró en Bangkok durante la celebración de la edición 74 de Miss Universo 2025, que tuvo lugar este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, bajo el lema “The Power of Love”.

Con la inminente conclusión del reinado de Victoria Kjær, representante de Dinamarca y soberana 2024, la competencia reunió a 122 candidatas de todo el mundo, cada una con la esperanza de obtener la codiciada corona.

En México, la expectativa alcanzó niveles inusitados debido al destacado desempeño de Fátima Bosch, representante de Tabasco. Su elegancia y determinación la convirtieron en una de las grandes favoritas del certamen.

La representante de Tabasco se impone entre 122 candidatas de todo el mundo en el Impact Arena de Pak Kret (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La joven de 25 años se consolidó como símbolo de empoderamiento al mantener una postura firme frente a Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés, negándose a dejarse intimidar, lo que fortaleció su posición en la competencia y generó un amplio respaldo entre el público.

El grupo de favoritas no se limitó a la candidata mexicana. Las delegadas de Colombia, Chile, Perú, Tailandia, Filipinas y Venezuela también figuraron entre las aspirantes con mayores posibilidades de alzarse con el título, según la percepción de los seguidores y expertos del certamen.

Una noche de emociones fuertes para México en Miss Universo 2025

La noche comenzó tras la interpretación musical de Jeff Satur, quien dio pie a la presentación de las misses en el escenario, una a una. Por bloques, todas las representantes se fueron presentando con su nombre y país.

La mexicana se diferencia al exclamar '¡Viva México!' durante la presentación, generando entusiasmo entre la audiencia (captura de pantalla)

Llegado el turno de Fátima Bosch, la oriunda de Teapa, Tabasco, gritó efusiva “Fátima Bosch Fernández ¡Viva México!”, marcando así un diferenciador con el resto de las competidoras, quienes únicamente mencionaban su país.

Con la presencia de la ex reina mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020, como parte del jurado de este año, el primer bloque de eliminación comenzó.

Fátima Bosch fue la primera mencionada por el comediante estadunidense Steve Byrne, presentador de la gala durante el segundo bloque de 15 finalistas, aumentando la emoción entre el público mexicano.

Tras modelar un traje de baño blanco con motivos dorados, Fátima ingresó al top 12 de representantes. La transmisión mostró un clip de la tabasqueña, donde expresa:

“Quisiera que todas las mujeres sepan que son suficientes, que no tengan miedo de ser ellas mismas. Hoy la sociedad ha estereotipado a las mujeres, no tenemos que cambiar. Desea llevar amor donde no hay, donde hay sufrimiento”, reflexión que da muestra de la mentalidad de la mexicana.

El desfile en traje de baño y vestido de gala diseñado por Trino Orozco posiciona a Bosch entre las cinco finalistas (Captura de pantalla)

Para la siguiente sección del certámen, la licenciada en Diseño e Indumentaria en Moda por la Universidad Iberoamericana desfiló con su vestido de gala de color rojo, con motivos dorados y una larga capa, trabajo del diseñador mexicano Trino Orozco.

La emoción se incrementó cuando Fátima ingresó al top 5 del certamen junto a las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, quienes desfilaron con la música de Jeff Satur.

Las poderosas respuestas de Fátima Bosch sobre los retos de ser mujer

Llegado el momento de las preguntas. Fátima Bosch fue cuestionada tras escoger su sobre:

“¿En tu perspectiva, cuáles son los retos de ser una mujer en el año 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un ambiente seguro para las mujeres en el mundo?“.

Las respuestas de Fátima Bosch sobre los retos de la mujer y el empoderamiento juvenil convencen al jurado de Miss Universo (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La tabasqueña respondió: “Como mujer y como Miss Universo levantaría la voz y la pondría al servicio de los demás, porque hoy estamos para alzar la voz y crear el cambio. Somos mujeres que debemos levantarnos, las mujeres que nos levantamos con valentía somos las que hacemos historia”.

Tras ello, Fátima Bosch respondió la pregunta general: “¿Si ganas el título de Miss Universo esta noche, cómo usarías esta plataforma para empoderar a las mujeres jóvenes?“.

“Como Miss Universo les dirían que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitas que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.

Fátima Bosch destaca por su elegancia y determinación, consolidando su imagen de empoderamiento ante el público y el jurado (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Las palabras de Fátima, así como su deslumbrante belleza y su personalidad desafiante fueron los ingredientes perfectos para, tras la eliminación una a una de las misses de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil, la mexicana se alzó como Miss Universo 2025.