México

Cuánto cuesta el boleto más barato para la nueva fecha de Megadeth en la Arena CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar para ver en vivo a la banda

Megadeth en México (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

MEGADETH ha anunciado una nueva fecha de concierto como parte de su gira THIS WAS OUR LIFE TOUR. El evento se realizará el lunes 11 de mayo de 2026 en la Arena CDMX, ubicada en la Ciudad de México.

Las etapas para la compra de boletos han sido especificadas. La venta exclusiva para fans se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre a partir de las 9:00 AM. Posteriormente, la Preventa Azteca tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre, también desde las 9:00 AM. Finalmente, la venta general de boletos iniciará el 25 de noviembre a las 9:00 AM.

El boleto más barato costará 628 pesos y corresponde a la sección Rosa VL.

El precio de los demás boletos para Megadeth

(CUARTOSCURO)

Cancha VIP: $3,138

Zona Pepsi: $2,887

Amarillo: $2,887

Zona Mercado Libre: $2,887

Zona Zapata: $2,887

Zona Toyota: $2,887

Zona Elektra: $2,887

Zona Boing: $2,887

Zona Mccormick: $2,510

Verde: $2,510

Zona Miniso: $2,510

Zona Banco Azteca: $2,510

Zona Mega: $2,510

Zona Sabritas: $2,510

SP Platino: $2,134

SP Oro VL: $2,134

SP Oro: $2,134

SP Platino VL: $2,134

DISCAP: $2,134

Aqua: $2,134

Morado: $1,757

Cancha Rojo: $1,632

Celeste: $1,381

Gris: $1,004

Gris VL: $1,004

Cafe: $753

Cafe VL: $753

Rosa: $628

La exitosa carrera de Megadeth

Megadeth en los Grammy , California, U.S. , February 12, 2017. REUTERS/Mike Blake

MEGADETH es una de las bandas más influyentes de la historia del thrash metal. Fundada en 1983 por Dave Mustaine en Los Ángeles, tras su salida de Metallica, el grupo rápidamente adquirió notoriedad en la escena musical internacional. Su álbum debut, Killing Is My Business... and Business Is Good! (1985), marcó el inicio de una trayectoria caracterizada por composiciones complejas, letras incisivas y una técnica instrumental sobresaliente.

A lo largo de su carrera, MEGADETH ha lanzado discos emblemáticos como Peace Sells... but Who’s Buying? (1986), Rust in Peace (1990) y Countdown to Extinction (1992), consolidando su lugar junto a otras figuras del género como Metallica, Slayer y Anthrax. El grupo ha experimentado diversos cambios de alineación, pero la visión de Dave Mustaine se ha mantenido constante, guiando el sonido innovador y crítico de la banda.

La agrupación ha recibido nominaciones y premios internacionales, incluidos Premios Grammy por Mejor Interpretación de Metal. Su impacto ha trascendido generaciones, atrayendo a audiencias globales y presentándose en importantes festivales y escenarios. Con más de 50 millones de discos vendidos y una reputación forjada a base de presentaciones en vivo, MEGADETH sigue siendo un referente en la música pesada mundial.

