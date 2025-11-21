Cuánto cuesta el boleto más barato para la nueva fecha de Megadeth en la Arena CDMX

MEGADETH ha anunciado una nueva fecha de concierto como parte de su gira THIS WAS OUR LIFE TOUR. El evento se realizará el lunes 11 de mayo de 2026 en la Arena CDMX, ubicada en la Ciudad de México.
Las etapas para la compra de boletos han sido especificadas. La venta exclusiva para fans se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre a partir de las 9:00 AM. Posteriormente, la Preventa Azteca tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre, también desde las 9:00 AM. Finalmente, la venta general de boletos iniciará el 25 de noviembre a las 9:00 AM.
El boleto más barato costará 628 pesos y corresponde a la sección Rosa VL.
El precio de los demás boletos para Megadeth
Cancha VIP: $3,138
Zona Pepsi: $2,887
Amarillo: $2,887
Zona Mercado Libre: $2,887
Zona Zapata: $2,887
Zona Toyota: $2,887
Zona Elektra: $2,887
Zona Boing: $2,887
Zona Mccormick: $2,510
Verde: $2,510
Zona Miniso: $2,510
Zona Banco Azteca: $2,510
Zona Mega: $2,510
Zona Sabritas: $2,510
SP Platino: $2,134
SP Oro VL: $2,134
SP Oro: $2,134
SP Platino VL: $2,134
DISCAP: $2,134
Aqua: $2,134
Morado: $1,757
Cancha Rojo: $1,632
Celeste: $1,381
Gris: $1,004
Gris VL: $1,004
Cafe: $753
Cafe VL: $753
Rosa: $628
La exitosa carrera de Megadeth
MEGADETH es una de las bandas más influyentes de la historia del thrash metal. Fundada en 1983 por Dave Mustaine en Los Ángeles, tras su salida de Metallica, el grupo rápidamente adquirió notoriedad en la escena musical internacional. Su álbum debut, Killing Is My Business... and Business Is Good! (1985), marcó el inicio de una trayectoria caracterizada por composiciones complejas, letras incisivas y una técnica instrumental sobresaliente.
A lo largo de su carrera, MEGADETH ha lanzado discos emblemáticos como Peace Sells... but Who’s Buying? (1986), Rust in Peace (1990) y Countdown to Extinction (1992), consolidando su lugar junto a otras figuras del género como Metallica, Slayer y Anthrax. El grupo ha experimentado diversos cambios de alineación, pero la visión de Dave Mustaine se ha mantenido constante, guiando el sonido innovador y crítico de la banda.
La agrupación ha recibido nominaciones y premios internacionales, incluidos Premios Grammy por Mejor Interpretación de Metal. Su impacto ha trascendido generaciones, atrayendo a audiencias globales y presentándose en importantes festivales y escenarios. Con más de 50 millones de discos vendidos y una reputación forjada a base de presentaciones en vivo, MEGADETH sigue siendo un referente en la música pesada mundial.