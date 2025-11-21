Belinda publica fotografía junto a Cazzu y compara el papel de la mujer en la actualidad con María Magdalena

Belinda sigue causando revuelo con su inesperado mensaje en Instagram.

El encuentro entre Belinda y Cazzu generó gran revuelo en redes sociales tras hacerse viral su aparición juntas en Ciudad de México.

Días previos al evento, se anunció que las intérpretes serían reconocidas como “Mujeres del Año” por la revista GQ México.

Aunque inicialmente no se confirmó la interacción entre las artistas, la expectativa de los seguidores se mantuvo alta, pues esperaban poder presenciar algún encuentro o intercambio de palabras.

Belinda y Cazzu se conocen por primera vez y prenden fuego en redes sociales. (Instagram: Belinda)

El esperado encuentro entre Belinda y Cazzu

Durante la entrega de reconocimientos, las exparejas de Christian Nodal se encontraron como lo anticipaba el público. Según diversos clips difundidos en Internet, las artistas intercambiaron algunas palabras y posteriormente posaron juntas en una fotografía que obtuvo rápida difusión en redes.

Horas después del evento, la intérprete de canciones como “Cactus” y “Luz sin gravedad” compartió en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes de la ceremonia. Entre las fotografías publicadas, sobresale aquella donde aparece junto a la cantante argentina.

Cazzu y Belinda se encuentran en México. (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que el post incluyó un mensaje en el que destacó la importancia de la noche y resaltó lo especial que fue compartir el evento junto al resto de sus colegas, a quienes expresó respeto y cariño.

Belinda compara el papel de la mujer actual con María Magdalena

En su mensaje, Belinda expresó el honor que representa para ella recibir el reconocimiento como “Mujer del Año” por parte de la revista.

Pero aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo que llevan a cabo muchas mujeres desde el anonimato, sin buscar reconocimiento ni aplausos, mencionando que estas acciones la hacen recordar a María Magdalena.

“Una mujer que cargó con lo suyo en una época en la que ser mujer ya era un desafío. Una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla”, expresó.

Belinda compara el papel de la mujer con María Magdalena. (Captura de pantalla)

Según la cantante y actriz, el personaje bíblico representa a todas las mujeres que logran salir adelante pese al “cansancio, las dudas y las críticas”.

“El día en que todas podamos vivir con seguridad, con dignidad y con libertad, ese día todas seremos ‘Mujer del Año’ todos los días. Esto no es una ideología”, sentenció.

¿Colaboración a la vista?

A su llegada a la capital mexicana, Cazzu fue abordada por diferentes medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre sus expectativas respecto a un posible encuentro con Belinda.

Cazzu no descarta colaboración con Belinda. (Infobae México)

La intérprete de 31 años sostuvo que sería la primera vez que coincidiría con su colega, y aunque no brindó mayores detalles sobre su postura, aclaró que hasta el momento no han tenido pláticas para realizar un proyecto conjunto, pero no descartó la posibilidad de que ocurra en un futuro.

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos. Solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo sobre el tema.