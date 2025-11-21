México

Belinda publica fotografía junto a Cazzu y compara el papel de la mujer en la actualidad con María Magdalena

La ex parejas de Christian Nodal encendieron las redes sociales al encontrarse en un importante evento

Guardar
Belinda sigue causando revuelo con
Belinda sigue causando revuelo con su inesperado mensaje en Instagram.

El encuentro entre Belinda y Cazzu generó gran revuelo en redes sociales tras hacerse viral su aparición juntas en Ciudad de México.

Días previos al evento, se anunció que las intérpretes serían reconocidas como “Mujeres del Año” por la revista GQ México.

Aunque inicialmente no se confirmó la interacción entre las artistas, la expectativa de los seguidores se mantuvo alta, pues esperaban poder presenciar algún encuentro o intercambio de palabras.

Belinda y Cazzu se conocen por primera vez y prenden fuego en redes sociales. (Instagram: Belinda)

El esperado encuentro entre Belinda y Cazzu

Durante la entrega de reconocimientos, las exparejas de Christian Nodal se encontraron como lo anticipaba el público. Según diversos clips difundidos en Internet, las artistas intercambiaron algunas palabras y posteriormente posaron juntas en una fotografía que obtuvo rápida difusión en redes.

Horas después del evento, la intérprete de canciones como “Cactus” y “Luz sin gravedad” compartió en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes de la ceremonia. Entre las fotografías publicadas, sobresale aquella donde aparece junto a la cantante argentina.

Cazzu y Belinda se encuentran
Cazzu y Belinda se encuentran en México. (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que el post incluyó un mensaje en el que destacó la importancia de la noche y resaltó lo especial que fue compartir el evento junto al resto de sus colegas, a quienes expresó respeto y cariño.

Belinda compara el papel de la mujer actual con María Magdalena

En su mensaje, Belinda expresó el honor que representa para ella recibir el reconocimiento como “Mujer del Año” por parte de la revista.

Pero aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo que llevan a cabo muchas mujeres desde el anonimato, sin buscar reconocimiento ni aplausos, mencionando que estas acciones la hacen recordar a María Magdalena.

Una mujer que cargó con lo suyo en una época en la que ser mujer ya era un desafío. Una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla”, expresó.

Belinda compara el papel de
Belinda compara el papel de la mujer con María Magdalena. (Captura de pantalla)

Según la cantante y actriz, el personaje bíblico representa a todas las mujeres que logran salir adelante pese al “cansancio, las dudas y las críticas”.

El día en que todas podamos vivir con seguridad, con dignidad y con libertad, ese día todas seremos ‘Mujer del Año’ todos los días. Esto no es una ideología”, sentenció.

¿Colaboración a la vista?

A su llegada a la capital mexicana, Cazzu fue abordada por diferentes medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre sus expectativas respecto a un posible encuentro con Belinda.

Cazzu no descarta colaboración con
Cazzu no descarta colaboración con Belinda. (Infobae México)

La intérprete de 31 años sostuvo que sería la primera vez que coincidiría con su colega, y aunque no brindó mayores detalles sobre su postura, aclaró que hasta el momento no han tenido pláticas para realizar un proyecto conjunto, pero no descartó la posibilidad de que ocurra en un futuro.

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos. Solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo sobre el tema.

Temas Relacionados

BelindaCazzuChristian NodalNodalMaría Magdalenamexico-entretenimiento

Más Noticias

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

La Máquina y el cuadro del Rebaño se medirán en los Cuartos de Final del Apertura 2025

El pronóstico que lanzó Carlos

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 21 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

El exmandatario jalisciense fue presentado en España y podría estrenarse en el banquillo ante Real Sociedad B o Málaga

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

La defensa del exgobernador argumentó buena conducta dentro del penal

Jueza niega libertad anticipada a

Estas líneas del Metrobús tendrán cierres escalonados de estaciones durante 11 días

Los habitantes de la CDMX deberán estar atentos a los avisos de este transporte público para prevenir sus horarios

Estas líneas del Metrobús tendrán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jueza niega libertad anticipada a

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la próxima película

Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

Frankenstein de Guillermo del Toro sigue conquistando Netflix en México este fin de semana

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

Películas para ver esta noche en Prime Video México

DEPORTES

El pronóstico que lanzó Carlos

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

La Liga MX confirma la baja de Aaron Ramsey de Pumas

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid