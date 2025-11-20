México

Tras enviudar en la pandemia, Gaby Crassus inicia romance con empresario envuelto en la polémica

En 2021, su esposo Rodrigo Mejía murió por complicaciones del COVID-19

Guardar
Gaby Mejía enviudó en febrero
Gaby Mejía enviudó en febrero de 2021. (@gabycrassus, Instagram)

La pandemia de COVID-19 marcó a la presentadora Gaby Crassus. Rodrigo Mejía, actor con quien había consolidado un sólido matrimonio y formado una familia, murió por complicaciones cuando había dado señales de mejoría.

En junio de 2022, Crassus habló de la crisis de salud de quien fuera “el amor de su vida”. Recordó que, un mes después de dar positivo al virus, Rodrigo Mejía fue internado en un centro especializado en Mérida. El actor no volvió a ver a sus hijos.

Antes de ser intubado para intentar estabilizarlo, el actor solicitó hacer una videollamada con su esposa. Esa fue la última conversación de la pareja.

A cuatro años de distancia, Crassus, recordada por programas como Al Extremo y Sale el Sol se dio la oportunidad de iniciar una relación sentimental con el empresario Antonio Patrón Laviada, un referente en la política en Yucatán cuyo historial de polémicas ha aumentado el interés público por su relación.

La presentadora Gaby Crassus recordó los últimos momentos con su esposo Rodrigo Mejía Crédito: Imagen Televisión,YouTube

Gaby Crassus confirma romance

Gaby Crassus compartió en Instagram dos historias previamente compartidas por Laviada. Si bien el empresario no aparece en las imágenes, en una de ellas, la presentadora toma su mano mientras recorren Praga.

En otra fotografía, con el aeropuerto como fondo, la conductora de televisión escribió “se gastó”. Aunque Crassus no habilitó los comentarios en sus historias, la noticia generó revuelo en su redes sociales.

Gaby Crassus compartió en Instagram
Gaby Crassus compartió en Instagram dos historias previamente compartidas por Laviada. (@gabycrassus, Instagram)

¿Quién es Antonio Patrón Laviada?

Patrón Laviada es un empresario originario de Yucatán conocido por varios episodios controvertidos. En 2002 protagonizó una confrontación con un agente de la Policía Judicial del estado, quien investigaba el presunto robo de autos en sus negocios. Tras una discusión a gritos, el agente salió huyendo del lugar.

Empresarialmente, Antonio Patrón obtuvo ganancias importantes en la venta de autos nuevos y usados. En 2008 perdió la visa estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado; sin embargo, al no existir una investigación formal ni pruebas que sustentaran las acusaciones, el caso no avanzó.

En 2024 volvió a ser señalado por un grupo de hoteleros y empresarios de Campeche y Yucatán, quienes lo acusaron de extorsión al exigir pagos para evitar la clausura de sus negocios.

Una nueva etapa para Gaby Crassus

La presentadora se mantiene discreta, pero la imagen publicada confirma que atraviesa un capítulo distinto en su vida personal después de un duelo que marcó a su familia. Su publicación abrió una conversación que mezcla sorpresa, apoyo y curiosidad sobre su relación con el empresario yucateco.

La presentadora se mantiene discreta,
La presentadora se mantiene discreta, pero la imagen publicada confirma que atraviesa un capítulo distinto en su vida personal. (@gabycrassus, Instagram)

Gaby Crassus

