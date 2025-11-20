México

Senadores ya ponen fecha a sus vacaciones: sesionarán por última vez el 10 de diciembre

La Jucopo es la encargada de establecer los lineamientos para el cierre del año y las últimas actividades de la Cámara Alta

El Senado de la República acordó, con tres semanas de anticipación, que la última sesión del actual periodo ordinario, antes de salir de vacaciones, se llevará a cabo el 10 de diciembre.

La determinación fue aprobada por mayoría en el Pleno y deriva de un acuerdo impulsado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), instancia que estableció lineamientos para el cierre de trabajos del primer periodo ordinario del segundo año de la LXVI Legislatura.

El documento aprobado señala que, a partir del 11 y hasta el 15 de diciembre, la Jucopo deberá permanecer atenta a cualquier asunto que amerite convocar a una sesión adicional.

De no ser necesaria una reunión más, el 15 de diciembre se dará por concluido el periodo, conforme lo marca el artículo 66 de la Constitución.

El cierre del Senado en manos de la Jucopo

La decisión generó comentarios debido a que, en los hechos, la Jucopo asume un papel central en el seguimiento del cierre legislativo, aun cuando tradicionalmente es la Mesa Directiva la que permanece al pendiente de la eventual necesidad de convocar a una sesión extraordinaria dentro del periodo ordinario.

El acuerdo establece que cualquier situación no prevista será resuelta por la propia Jucopo, además de ordenar su publicación en la Gaceta del Senado para máxima difusión.

El documento fue emitido desde el Salón de Sesiones el 19 de noviembre de 2025.

Procedimiento de cierre del periodo en el Senado antes de vacaciones decembrinas

En caso de que no se convoque a una sesión adicional, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, será quien formalice la clausura del periodo legislativo el 15 de diciembre.

Ese día, la Presidencia enviará las comunicaciones correspondientes a:

• La titular del Poder Ejecutivo Federal

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación

• La Cámara de Diputados

• Las legislaturas de las entidades federativas

Estas notificaciones darán por concluidos los trabajos del Senado dentro del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio.

Últimos temas que tocará el Senado antes de su periodo vacacional

Mientras el calendario de cierre queda definido, la Cámara Alta concentra esta semana sus esfuerzos en la discusión del Paquete Económico 2026, previamente avalado en la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Mesa Directiva informó que entre martes y miércoles se analizarán en Comisiones y en el Pleno diversas normas fiscales incluidas en este paquete.

Los dictámenes que serán sometidos a debate comprenden:

• Código Fiscal de la Federación

• Ley Federal de Derechos

• Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

• Ley de Ingresos 2026

La revisión de estas disposiciones forma parte del tramo final del periodo ordinario, en el que se busca avanzar en los temas fiscales antes del cierre formal previsto para la primera quincena de diciembre.

