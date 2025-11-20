Ninel Conde asegura que le piden asesoría para el cambio de color de ojos y advierte que se hará más cirugías

Ninel Conde regresa a los escenarios mexicanos con su participación en la nueva temporada de ‘El Tenorio Cómico’ (IG)

El regreso de Ninel Conde a los escenarios mexicanos se produce en un contexto de renovada atención mediática, no solo por su participación en la nueva temporada de ‘El Tenorio Cómico’, sino también por los recientes cambios estéticos que ha decidido compartir con el público.

La actriz y cantante, conocida como El Bombón Asesino, alternará el papel de ‘Doña Inés’ con Wendy Guevara en la producción teatral de Alex Gou, marcando así su retorno tras un viaje junto a su hija.

El debut de Ninel Conde en esta temporada está programado para el viernes 21 de noviembre, y la expectativa crece entre los asistentes, quienes podrán observar el resultado del procedimiento al que se sometió para modificar el color de sus ojos.

El debut de Ninel Conde como ‘Doña Inés’ alternará funciones con Wendy Guevara en la producción de Alex Gou (IG)

El cambio de ojos de Ninel Conde despierta interés

Esta transformación ha generado numerosas preguntas y comentarios, tanto de admiradores como de curiosos, situación que la propia artista abordó durante una conferencia de prensa.

Conde expresó que ha recibido una cantidad considerable de mensajes de personas interesadas en conocer más detalles sobre la intervención:

“La verdad es que yo me he sentido súper bien. Ya también sé que hay mucha duda, y mucha cosa al respecto, y mucha gente me ha escrito preguntándome, y mucha gente, más de la que se imaginan, con ganas de hacerse este procedimiento porque todo el mundo quiere, pero de pronto quieren más información, y les voy a hacer un video en mis redes después”.

La transformación estética de Ninel Conde, que incluye un cambio en el color de sus ojos, genera gran expectativa entre sus seguidores (IG)

La intérprete manifestó su satisfacción con el resultado y defendió la libertad individual para tomar decisiones sobre el propio cuerpo. En sus palabras:

“Yo estoy muy contenta... Hay mucha gente que a lo mejor como no se atreve, o les da miedo, pues ¿qué queda? ¡Pues nada más criticar!, pero si puedes o tienes las posibilidades y te lo quieres hacer, pues cada quien, ¿no? Cada quien es dueño de su vida y de lo que quiera hacer”.

Esta postura se hizo aún más evidente cuando respondió a las críticas en redes sociales sobre sus constantes intervenciones estéticas. Ante la pregunta de un periodista, Conde fue enfática:

“¡Y las que me faltan!... Entonces, déjame les digo esa gente que se relajen, porque me faltan, ya dentro de poco nos tocará a lo mejor un cambiecito de… Me toca en serio el cambio de implantes de las bubies, entonces pues que se relajen, ¿no?”.

Ninel Conde defiende la libertad individual para realizarse procedimientos estéticos y responde a las críticas en redes sociales (IG)

Ninel Conde y su lejano viaje al lado de su hija

En relación a su vida personal, la artista evitó profundizar sobre su hija, aunque sí compartió que ambas disfrutaron de un extenso viaje juntas. Conde relató:

“Fueron casi veinte días que visitamos muchos lugares muy hermosos, y pues lo que se ve no se pregunta, obviamente tuvimos unas vacaciones muy lindas y le doy gracias a Dios porque pude disfrutar a mi niña, que es muy trabajadora, y pues yo también trabajo, entonces a veces no podemos coincidir mucho, así que nos dimos esa escapada al otro lado del mundo y la pasamos muy bien”.

Las presentaciones de Ninel Conde en ‘El Tenorio Cómico’ están programadas en la Ciudad de México del 21 de noviembre al 14 de diciembre, y el 9 de diciembre en Guadalajara.