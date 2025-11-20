México

Los Tucanes de Tijuana conquistan el mundo gamer con “La Chona” en un popular videojuego

La banda regional mexicana hace historia al sumar su éxito global a uno de los festivales virtuales más populares del planeta

Guardar
Los Tucanes de Tijuana saltan
Los Tucanes de Tijuana saltan al mundo de los videojuegos. | Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

En un movimiento que nadie esperaba pero que muchos celebran, Los Tucanes de Tijuana darán un nuevo paso en su historia cultural al llevar su clásico “La Chona” al universo de los videojuegos.

La noticia fue confirmada recientemente por la desarrolladora internacional de videojuegos Epic Games, que anunció la colaboración de la legendaria banda mexicana con uno de los títulos más populares y globales de la última década, en el marco de su innovador festival musical digital en Fortnite.

“La Chona”: de fenómeno de baile a himno gamer

Fortnite | Desarrolladores: Epic Games
Fortnite | Desarrolladores: Epic Games | Distribuidores: Epic Games

El próximo viernes 21 de noviembre, los jugadores podrán interpretar “La Chona” en la edición más reciente del famoso “festival de ritmo” de Fortnite. El tema será añadido como un Jam Track que los usuarios podrán adquirir y tocar en diferentes escenarios virtuales—al más puro estilo de los clásicos musicales como Guitar Hero y Rock Band, pero ahora dentro de una de las plataformas más jugadas del planeta.

Esta integración no contará con skins ni un paquete visual especial de la banda, centrando la experiencia exclusivamente en la música y el reto de tocar la pieza.

La trascendencia de “La Chona” no sorprende a quienes siguen la carrera de Los Tucanes de Tijuana, pero sí marca un nuevo hito. Lanzada en 1995, la canción se ha convertido en símbolo del regional mexicano, ha cruzado todas las fronteras y recientemente se potenció como fenómeno internacional gracias a las redes sociales.

Prueba de ello es la viralización de un cover en mandarín realizado por el tiktoker asiático DingDeDingDong, quien acumuló cientos de miles de vistas y comentarios globales en apenas 24 horas.

La música mexicana conquista nuevos escenarios virtuales

Los Tucanes de Tijuana llegan
Los Tucanes de Tijuana llegan a Fortnite. (Instagram)

La llegada de “La Chona” a los videojuegos confirma el potencial universal de la música mexicana para conectar con distintas generaciones y culturas. No es raro encontrar versiones en diferentes idiomas, nuevos remixes y tendencias virales, como se vio en TikTok donde el cover chino cosechó elogios y preguntas sobre la precisión de la adaptación.

“Me esfuerzo por mantener el significado original de la canción”, explicó el creador, reflejando el cuidado y respeto que la melodía ha despertado en todo el mundo.

Además, el fenómeno digital ha impulsado a los fans a reivindicar la autenticidad y el ingenio de Los Tucanes, alimentando la expectativa sobre futuras colaboraciones en terrenos como los videojuegos, donde hasta ahora el regional mexicano apenas asomaba.

La evolución de Los Tucanes de Tijuana

La versión grindcore de "La
La versión grindcore de "La Chona" por Noisy Neighbors acumula 10,140 vistas en YouTube (Los Tucanes De Tijuana)

La colaboración con Epic Games inaugura una nueva etapa en la carrera de la agrupación liderada por Mario Quintero Lara. Sin perder raíces ni mensaje, Los Tucanes de Tijuana logran trascender generaciones y conquistar espacios nuevos, desde escenarios de festivales a la cultura gamer internacional.

La experiencia del “festival de ritmo” es el siguiente paso para que canciones como “La Chona” sigan bailándose y cantándose, ahora con controles, avatares y seguidores por todo el planeta.

Con la llegada de este clásico mexicano a los videojuegos, Los Tucanes de Tijuana comprueban —una vez más— que su música no sólo no tiene fronteras, sino que sabe adaptarse a todos los lenguajes y plataformas posibles.

Temas Relacionados

Los Tucanes de TijuanaFortniteLa ChonavideojuegosgamerEpic GamesGuitar HeroRock Bandredes socialesmexico-viralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

Como parte de la campaña “¡No te dejes engañar! El suelo de conservación no está a la venta”, el gobierno capitalino pidió a la ciudadanía evitar fraudes

Procesan a dos presuntos vendedores

Igor Lichnovsky y el América encabezan programa para apoyar a comunidades indígenas de México

El defensa chileno compartió que la iniciativa nació tras una conversación con Emilio Azcárraga y tomó forma durante su recuperación por una lesión

Igor Lichnovsky y el América

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: reabren Pino Suárez e Hidalgo del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Tabe y Rojo de la Vega rechazan señalamientos sobre marcha de la Generación Z

Diputados de Morena solicitan la destitución de los alcaldes Mauricio Tabe y Alessandra Rojo de la Vega por presunta participación en marcha

Tabe y Rojo de la

Fátima Bosch se encomienda a la Virgen de Guadalupe a horas de la final de Miss Universo 2025: “Es hoy”

La joven expresó su sentir antes de la conclusión del certamen

Fátima Bosch se encomienda a
MÁS NOTICIAS

NARCO

El proceso judicial contra el

El proceso judicial contra el activista “Chakin” continúa en Nayarit pese a denuncias de irregularidades

Van por “El R1″, operador regional del CJNG y objetivo para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo

“El R1″, operador de El Mencho, ordenó el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, revela Harfuch

Caso de lavado de dinero alcanza al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, la FGR lo llama a declarar

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

ENTRETENIMIENTO

Prepárate para el Flow Fest

Prepárate para el Flow Fest 2025: lo que no te puedes perder y lo que sí debes dejar en casa

Quién es Consomé, la mascota inseparable de los Rulés que enamora a sus seguidores

Tras enviudar en la pandemia, Gaby Crassus inicia romance con empresario envuelto en la polémica

El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: del ataque de Nawat Itsaragrisil a triunfar en las preliminares

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 20 de noviembre?

DEPORTES

“¿Quién es él?”: influencer entrevista

“¿Quién es él?”: influencer entrevista a Checo Pérez sin saber que es piloto de Fórmula 1

Inés Sainz confiesa por qué no demandó a los Jets de Nueva York por presunto acoso: “Pude ganar 5 millones de dólares”

Marina Malpica conquista medalla de bronce en la final de clavas en la Sky Grace Cup 2025

Helmut Marko lanza fuerte declaración y explica por qué Checo Pérez no será campeón del mundo

Ángel Villacampa acepta máxima presión previo a la Final contra Tigres: “Este América está más preparado que nunca”