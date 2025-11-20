Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles disponibles esta semana para tramitar el permiso de forma rápida

Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

En el Estado de México, la licencia de conducir constituye un requisito fundamental para que los conductores circulen legalmente con su vehículo. El trámite puede realizarse en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semov) o a través de las unidades móviles que visitan diferentes municipios.

Esta semana, la Semov comunicó mediante redes sociales que pondrá en marcha varias unidades móviles, lo que permitirá a los habitantes del Estado de México realizar el trámite de la licencia de conducir con mayor rapidez y practicidad.

Unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Cabe indica que las unidades móviles brindarán atención de las 9:00 horas a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Donato Guerra (18 de noviembre)

Calle Nicolás Bravo, MZ.001, Col. Centro, C.P.51030, Donato Guerra, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Tlalmanalco (18 y 19 de noviembre)

Av. Fray Martín de Valencia s/n, Col. Centro, C.P. 56700, Tlalmanalco, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Tecámac (del 18 al 21 de noviembre)

Calle Bosques de las Caobas s/n, Col. Los Héroes Tecámac Sección Bosques, C.P. 55754, Tecámac, Estado de México (explanada de la Escuela para el Deporte)

Almoloya de Juárez (del 18 al 22 de noviembre)

Calle José María Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 50900, Almoloya de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli (del 18 al 22 de noviembre)

Av. Primero de Mayo 100, Col. Centro Urbano, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Cuautitlán Izcalli (del 18 al 22 de noviembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

Nezahualcóyotl (del 18 al 22 de noviembre)

Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento Estadio Neza 86)

Lerma (del 18 al 22 de noviembre)

Plaza Juárez No 1, Col. Centro, C.P 52000, Lerma de Villada, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Jiquipilco (19 de noviembre)

Calle Ricardo Flores Magón, Mz. 005, C.P. 50800, Jiquipilco, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Ecatepec (20 y 21 de noviembre)

Carretera México-Texcoco s/n, Col. Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55060, Ecatepec de Morelos, Estado de México (dentro de la Central de Abasto Ecatepec)

Documentos para solicitar la licencia de conducir en el Estado de México

Por otra parte, los documentos que se solicitarán en las unidades móviles al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.