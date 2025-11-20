Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: cuándo recogeré mi tarjeta del Bienestar y qué documentos debo llevar

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa respaldado por el gobierno de México, el cual proporciona un apoyo económico de 5,800 pesos cada dos meses durante los 10 meses que abarca el ciclo escolar, excluyendo julio y agosto debido al periodo vacacional.

Esta beca cubre las 32 entidades federativas del país y tiene como propósito impulsar la continuidad y finalización de estudios de alumnos matriculados en licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas catalogadas como “prioritarias”.

Quienes quieran comprobar si su plantel se localiza en una localidad prioritaria pueden consultar el “Buscador de Escuelas” accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

¿Cómo y cuándo recoger la tarjeta del Bienestar para Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer que la convocatoria para la entrega de tarjetas Bienestar será por medio de cada escuela e indicó cuáles serán los documentos necesarios para que los nuevos beneficiarios puedan recoger el plástico.

Si tienes 18 años o más

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio de los último 3 meses

Si tienes menos de 18 años

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio de los último 3 meses

De la mamá, papá o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación Nacional de Becas pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

¿Cuándo será el próximo pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Cabe mencionar que el 29 de octubre marcó el primer depósito de Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente al periodo septiembre-octubre. Este pago benefició a todos los estudiantes universitarios inscritos en el programa.

Según el calendario habitual de dispersión, se prevé que los próximos fondos lleguen a los beneficiarios en diciembre de 2025, lo que representará la última transferencia económica del año para quienes forman parte de esta iniciativa.

Por otra parte, cabe mencionar que hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para los beneficiarios de educación superior, el pago se realiza de forma única y simultánea para todos los estudiantes, independientemente de la letra de su apellido, y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Revisar tu tarjeta del Banco del Bienestar: el monto de 5 mil 800 pesos correspondiente al bimestre debería aparecer reflejado hoy. Consultar la plataforma SUBES: ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx, accede con tu cuenta y revisa el apartado de estado de pago para confirmar si el depósito fue registrado. Contactar al Centro de Atención Telefónica: para cualquier duda sobre tu pago, puedes llamar al 55 1162 0300 y solicitar información sobre el estatus de tu be