México

Guillermo del Toro imparable: Frankenstein cerca de romper récord en la Cineteca Nacional superando a Flow

El filme sigue registrando llenos, rebasando a otras cintas y manteniéndose como el gran suceso cultural del 2025

Guillermo del Toro imparable: Frankenstein
Guillermo del Toro imparable: Frankenstein se acerca a romper el récord de la Cineteca Nacional superando a Flow. (Infobae México)

La fuerza de Guillermo del Toro en el panorama cultural mexicano parece no tener freno. Su más reciente entrega, Frankenstein, se perfila para convertirse en la cinta más exitosa del año en la Cineteca Nacional, arrasando en taquilla y convocando a miles de espectadores que han hecho de cada función un evento a puerta cerrada.

Los números de Frankenstein

De acuerdo con información de El Universal, en tan sólo un mes en cartelera, la película ya suma 85 mil asistentes contando las tres sedes principales de la institución, y no muestra signos de agotamiento.

El impacto de Frankenstein ha sido tan grande, que a pesar de su estreno en Netflix -el público ya puede verla desde su hogar- ya desplazó en audiencia a la animada Flow, colocándose en el segundo sitio del ranking anual.

El único título que le resta por superar es Memorias de un caracol, que terminó su corrida con 112 mil boletos vendidos. Si la tendencia de llenos se mantiene —y todo indica que así será— la película de Guillermo del Toro despertará el 1 de diciembre como la película más vista del 2025 en la historia reciente de la Cineteca Nacional.

Un filme que conquista cualquier pantalla

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

No es casualidad que el hype siga creciendo: la adaptación de Del Toro ha sido celebrada por críticos y público por igual, quienes han destacado su enfoque humano, visualmente revolucionario y fiel al espíritu del clásico de Mary Shelley. El hecho mismo de que una película cercana al terror y a la ciencia ficción logre tales cifras en una institución enfocada en cine de arte y propuestas autorales da cuenta de la capacidad única del realizador tapatío para atraer públicos muy diversos.

Las largas filas para conseguir entradas y los constantes llenos no sólo se ven en la sede principal de Cineteca Nacional, sino también en otros espacios como la Filmoteca de la UNAM y en el Cinematógrafo del Museo Universitario del Chopo.

Para muchos cinéfilos, la experiencia se ha convertido en una cita obligada y en un fenómeno social de boca en boca, alimentado también por la conversación digital y eventos especiales como proyecciones nocturnas y charlas alrededor del filme.

¿Récord imbatible para Del Toro en la Cineteca Nacional?

FRANKENSTEIN. Oscar Isaac as Victor
FRANKENSTEIN. Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Por ahora, no hay fecha límite para la salida de Frankenstein de la cartelera, lo que deja la puerta abierta para que la cinta continúe sumando funciones incluso hasta los primeros meses de 2026. De seguir así, será cuestión de días para que supere el récord más reciente y se instale como el campeón absoluto del cine en la institución.

Además, este hecho marca un precedente histórico, ya que sería la primera vez que una película producida por Netflix permanece en cartelera durante tanto tiempo. Por primera vez, la plataforma de streaming parece haber cedido en su estrategia, pues antes de Frankenstein, las ventanas de exhibición en salas para sus contenidos eran celosamente cortas, privilegiando el consumo en casa.

El fenómeno de Guillermo del Toro confirma el poder de las historias universales, el gusto mexicano por el cine de autor con sello nacional y la capacidad de un realizador para convertir cada estreno en un suceso cultural. En 2025, la Cineteca se rinde ante su monstruo: Frankenstein se prepara para despertar, ahora, como el verdadero rey de la pantalla.

