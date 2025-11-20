México

Estos son los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

La OFAC reveló sanciones contra 9 presuntos colaboradores de la organización criminal que supuestamente lidera Wedding

Wedding junto a 9 personas
Wedding junto a 9 personas más fueron sancionados este 19 de noviembre por la OFAC. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Ryan James Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, presuntamente encabeza una de las organizaciones transnacionales más peligrosas y sofisticadas, enfocada en el tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinatos.

La organización que presuntamente lidera Wedding fue señalada este 19 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por supuestas actividades criminales.

Las acciones de la OFAC señalaron a 9 personas presuntamente vinculadas con Ryan quienes operarían como facilitadores en la organización que estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa.

De las 9 personas señaladas por la OFAC, 3 son mujeres y 6 son hombres.

Principales colaboradores y su función en la red

Red criminal señalada por la
Red criminal señalada por la OFAC como colaboradores de Ryan Wedding, exatleta canadiense Crédito: OFAC

Estos son los presuntos socios criminales de Ryan Wedding en su organización, según la OFAC

Edgar Aaron Vázquez Alvarado (“El
Edgar Aaron Vázquez Alvarado (“El General”) Crédito: OFAC

Edgar Aaron Vázquez Alvarado (“El General”): Según autoridades, le brinda protección a Wedding en México y utiliza contactos policiales para localizar a sus objetivos. Se cree que Vázquez es un ex agente de la ley mexicano con vínculos con altos funcionarios policiales del país.

De izquierda a derecha, Daniela
De izquierda a derecha, Daniela Alejandra Acuña Macías y Miryam Andrea Castillo Moreno Crédito: OFAC

Miryam Andrea Castillo Moreno: Es esposa de Wedding, actúa como lavadora de dinero de la organización y presuntamente ha facilitado actos de violencia y la operación financiera del grupo mediante el uso de recursos ilícitos.

Carmen Yelinet Valoyes Flórez: Es una ciudadana colombiana que dirige una red de prostitución de lujo en México. Valoyes ayudó a Wedding en el asesinato de un testigo federal en enero de 2025.

Daniela Alejandra Acuña Macías Crédito: OFAC
Daniela Alejandra Acuña Macías Crédito: OFAC

Daniela Alejandra Acuña Macías: Ella ha recibido cientos de miles de dólares de Wedding y lo ha ayudado a obtener información sobre sus rivales.

Deepak Balwant Paradkar Crédito: OFAC
Deepak Balwant Paradkar Crédito: OFAC

Deepak Balwant Paradkar: Es un abogado canadiense que ha prestado diversos servicios ilegales a Wedding y a su organización de narcotráfico. Presuntamente presentó a Wedding a los narcotraficantes que distribuían su cocaína y también lo ayudó con sobornos y asesinatos. Informes de la OFAC señalan que Wedding pagó a Paradkar con relojes de lujo y honorarios adicionales por estos y otros servicios ilegales.

Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo Crédito:
Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo Crédito: OFAC

Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo: Sokolovski, joyero canadiense, y Tiepolo, exfuerzas especiales italianas, son los principales responsables del blanqueo financiero de las grandes sumas obtenidas por el grupo, según autoridades.

Cristian Diana y John Anthony
Cristian Diana y John Anthony Fallon Crédito: OFAC

Cristian Diana: Ciudadano italiano, dirige los consejos de administración de Stile Italiano y Windrose Tactica, empresas ligadas a la red de Wedding, según informes.

John Anthony Fallon: Es ciudadano británico, socio comercial de Tiepolo y señalado como director de varias firmas vinculadas a la red.

Sobre los presuntos colaboradores de Ryan Wedding, la OFAC anunció que todos los bienes e intereses en bienes de ellos fueron bloqueados.

Toda la información de su presunta implicación como criminales fue expuesta por la OFAC.

Mecanismos criminales y actividades

La organización comandada por Wedding emplea criptomonedas y empresas fachada, así como redes de contactos internacionales, para mover y blanquear dinero procedente del narcotráfico, que distribuye en Estados Unidos y Canadá desde Colombia y México.

La red de Wedding ha sido presuntamente implicada en asesinatos, incluyendo la ejecución sistemática de rivales, colaboradores y testigos, utilizando métodos sofisticados que dificultan la acción de las autoridades.

Las acciones de coordinación entre el Departamento del Tesoro estadounidense, el FBI y autoridades mexicanas han llevado a un endurecimiento de las sanciones y a un aumento de la recompensa por Wedding, quien presuntamente permanece prófugo en México.

