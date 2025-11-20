México

Embajador de Canadá destaca la cooperación con México ante revisión del T-MEC

El flujo millonario entre México, Canadá y Estados Unidos exige respuestas innovadoras y acuerdos estratégicos para mantener el dinamismo económico regional

Guardar
La revisión del T-MEC inicia
La revisión del T-MEC inicia en 2026. FOTO: Archivo

El embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, destacó que la colaboración entre México y Canadá es un pilar estratégico para el futuro, particularmente durante la revisión, en 2026, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Por ello, coinsideró que la atención de los países de América del Norte debe centrarse en su integración económica para los próximos años.

Durante la inauguración del Congreso de Transporte y Logística México-Canadá, organizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el embajador Cameron Mackay, subrayó la importancia de trabajar de forma coordinada para dicho proceso.

“El próximo año Canadá y México también deberán trabajar juntos en la revisión del Tratado de Libre Comercio que, desde hace treinta y un años, representa básicamente la constitución económica de América del Norte”, resaltó el diplomático, enfatizando que la cooperación binacional será crucial ante los nuevos desafíos regionales.

el embajador de Canadá en
el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, destacó el flujo comercial en la región. FOTO: SICT

En el evento se habló del papel de la movilidad de bienes, servicios y personas como un aspecto fundamental para sostener el dinamismo económico de la región.

Flujo de mercancías en Ameríca del Norte alcanza 3.5 billones de dólares

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, cifró en 3.5 billones de dólares americanos el flujo de carga entre México, Canadá y Estados Unidos durante el año pasado, reflejo de una plataforma productiva ya madura, pero que requiere modernización constante de cara a las exigencias del comercio global.

Al detallar la orientación de la política mexicana en materia de logística, Esteva Medina manifestó el esfuerzo por proporcionar certidumbre regulatoria, potenciar la conectividad y fomentar proyectos de productividad entre los países.

“La cooperación entre nuestros países no sólo es posible, sino necesaria para aprovechar plenamente las ventajas de los tratados comerciales y consolidar a América del Norte como una región líder en movilidad sostenible, innovación tecnológica y resiliencia logística”, indicó Esteva Medina.

Los funcionarios coincidieron en la
Los funcionarios coincidieron en la importancia de mantener la relación comercial. FOTO: SICT

Ambos funcionarios coincidieron en que la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura son pilares insustituibles frente a los retos que plantea un mercado en expansión.

La directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Rosa María Ramírez Zamora, acompañó a los representantes durante la apertura del evento, que fue presentado como una oportunidad no sólo de diagnóstico, sino de diseño de soluciones conjuntas para la región.

El embajador Mackay remarcó la función estratégica que atribuyen a la colaboración académica y científica con México, subrayando que la respuesta a los desafíos actuales “permitirá dar soluciones concretas a los retos en transporte y logística”.

Con vistas al año próximo, la región se prepara para un debate de fondo acerca del futuro comercial y logístico, con los actores institucionales y académicos anticipando la envergadura que tendrá la revisión del tratado para el desarrollo de América del Norte.

Temas Relacionados

T-MEC América del Norte Cameron Mackay Jesús Antonio Esteva Medina México Canadámexico-noticias

Más Noticias

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de natación en Centro Deportivo de manera indefinida por obras de remodelación

Circe Camacho, alcaldesa de esta demarcación de la Ciudad de México, notificó sobre las labores y obras en este espacio concurrido

Alcaldía Xochimilco suspende actividades de

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

La transacción podría hacerse oficial el próximo año después de la Copa del Mundo

Cuál es la millonaria cantidad

“Aquí se van a quedar”: Pablo Lemus advierte castigo a los detenidos en Jalisco por marcha de la Gen Z

La Secretaría de Seguridad del estado informó que la movilización del 15 de noviembre dejó un saldo de 40 personas arrestadas

“Aquí se van a quedar”:

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Semanas atrás, Wendy Guevara reveló el procedimiento estético al que se sometió la ex habitante de La Casa de los Famosos México

Qué es, cómo se hace
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhi Dong Zhang, presunto operador

Zhi Dong Zhang, presunto operador del CJNG y el Cártel de Sinaloa, enfrentará cargos por narcóticos y lavado de dinero en EEUU

UIF y autoridades de EEUU bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos vínculos con el narcotráfico

El asesinato de Carlos Manzo se planeó y coordinó en un grupo de mensajería móvil

FGR destruye 22 vehículos “monstruos” usados por grupos delictivos en Tamaulipas

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Qué es, cómo se hace

Qué es, cómo se hace y cuánto cuesta la “fractura de costillas”, el procedimiento estético que se hizo Briggitte Bozzo y que desea Yeri Mua

Con esta canción El Bogueto llegó al top 25 global

Las 10 películas más populares de Netflix México para disfrutar esta noche

¿El dueto de Christian Nodal y Ángela Aguilar aún corre peligro por la demanda de disquera?

Fiscalía aclara que la jueza no exoneró a Christian Nodal de ninguna acción penal por las acusaciones de disquera

DEPORTES

Cuál es la millonaria cantidad

Cuál es la millonaria cantidad que pagarían los dueños del Atlante por comprar al Mazatlán

Japón y México Sub-17 forjan amistad única en el Mundial y se despiden con emotivos regalos

Faitelson desmiente venta de Mazatlán al Atlante: “Completamente falso”

Filtran que Adalberto Carrasquilla no sería sancionado por la FMF tras fracturar a Kevin Mier

Aseguran que la carrera de Canelo Álvarez está acabada: “Su cuerpo ya no responde”