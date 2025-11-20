Embajador de Canadá destaca la cooperación con México ante revisión del T-MEC

La revisión del T-MEC inicia en 2026. FOTO: Archivo

El embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, destacó que la colaboración entre México y Canadá es un pilar estratégico para el futuro, particularmente durante la revisión, en 2026, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Por ello, coinsideró que la atención de los países de América del Norte debe centrarse en su integración económica para los próximos años.

Durante la inauguración del Congreso de Transporte y Logística México-Canadá, organizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el embajador Cameron Mackay, subrayó la importancia de trabajar de forma coordinada para dicho proceso.

“El próximo año Canadá y México también deberán trabajar juntos en la revisión del Tratado de Libre Comercio que, desde hace treinta y un años, representa básicamente la constitución económica de América del Norte”, resaltó el diplomático, enfatizando que la cooperación binacional será crucial ante los nuevos desafíos regionales.

el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, destacó el flujo comercial en la región. FOTO: SICT

En el evento se habló del papel de la movilidad de bienes, servicios y personas como un aspecto fundamental para sostener el dinamismo económico de la región.

Flujo de mercancías en Ameríca del Norte alcanza 3.5 billones de dólares

Por su parte, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, cifró en 3.5 billones de dólares americanos el flujo de carga entre México, Canadá y Estados Unidos durante el año pasado, reflejo de una plataforma productiva ya madura, pero que requiere modernización constante de cara a las exigencias del comercio global.

Al detallar la orientación de la política mexicana en materia de logística, Esteva Medina manifestó el esfuerzo por proporcionar certidumbre regulatoria, potenciar la conectividad y fomentar proyectos de productividad entre los países.

“La cooperación entre nuestros países no sólo es posible, sino necesaria para aprovechar plenamente las ventajas de los tratados comerciales y consolidar a América del Norte como una región líder en movilidad sostenible, innovación tecnológica y resiliencia logística”, indicó Esteva Medina.

Los funcionarios coincidieron en la importancia de mantener la relación comercial. FOTO: SICT

Ambos funcionarios coincidieron en que la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura son pilares insustituibles frente a los retos que plantea un mercado en expansión.

La directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Rosa María Ramírez Zamora, acompañó a los representantes durante la apertura del evento, que fue presentado como una oportunidad no sólo de diagnóstico, sino de diseño de soluciones conjuntas para la región.

El embajador Mackay remarcó la función estratégica que atribuyen a la colaboración académica y científica con México, subrayando que la respuesta a los desafíos actuales “permitirá dar soluciones concretas a los retos en transporte y logística”.

Con vistas al año próximo, la región se prepara para un debate de fondo acerca del futuro comercial y logístico, con los actores institucionales y académicos anticipando la envergadura que tendrá la revisión del tratado para el desarrollo de América del Norte.