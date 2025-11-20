Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

El operativo dejó 14 personas detenidas. (SSP Sinaloa)

Una denuncia ciudadana permitió a fuerzas federales y estatales detener este miércoles a 14 personas, entre ellos tres personas extranjeras, en un hotel en el municipio de Navolato, Sinaloa.

La acción incluyó la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SSP Sinaloa, la intervención ocurrió la mañana del 19 de noviembre, después de que el número de emergencias 089 recibiera el reporte sobre la presencia de personas armadas en un hotel del municipio.

Efectivos de la Guardia Nacional y agentes estatales acudieron al lugar señalado y detuvieron a 14 personas, entre quienes se identificó a dos de origen guatemalteco y uno venezolano. Las autoridades informaron que todos portaban armas al momento de su aseguramiento.

Armamento y municiones asegurados

Un llamado anónimo permitió dar con el grupo armado. (SSP Sinaloa)

Durante la inspección, los elementos participantes decomisaron un arsenal integrado por:

13 armas largas

1 ametralladora

11 cargadores para arma larga

4 cargadores para arma corta

1 cinta con 50 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros

340 cartuchos útiles para fusil

30 cartuchos útiles para arma corta

Todo lo confiscado quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La operación conjunta se desarrolló sin incidentes adicionales, según el reporte oficial. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa colaboró en las primeras diligencias, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación al tratarse de delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Tras el operativo, los 14 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público federal, en espera de que se determine su situación legal.

Llamado ciudadano

Las autoridades llaman a hacer denuncias anónimas al 089. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre instancias federales y estatales, lo que permitió limitar riesgos y alcanzar resultados efectivos. El comunicado oficial subraya que el operativo refleja el compromiso de las instituciones para inhibir la circulación de armas y personas armadas, así como para responder a las denuncias anónimas.

Se reiteró a la población la importancia de reportar cualquier situación sospechosa. Las autoridades invitaron a usar la línea 911 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas, para facilitar una atención inmediata ante posibles situaciones de riesgo.