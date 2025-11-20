México

Así reaccionó Dani Flow a su veto en Querétaro

El gobierno estatal prohibió presentaciones del reguetonero, argumentando que sus canciones promueven la misoginia y la violencia hacia las mujeres

El reguetonero conocido como "El Rey del Morbo’, fue vetado de dar shows en el Estado de Querétaro después de que se le cancelará un show en Jalpan de Serra. (Foto: Instagram)

El reguetonero mexicano Dani Flow reaccionó con inconformidad al reciente veto impuesto por el Gobierno de Querétaro en el que le impidieron dar un show en la región de Jalpan de Serra, asegurando que no modificará sus letras pese a las críticas.

La decisión oficial fue anunciada por el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, quien subrayó que la decisión se fundamenta en un decreto estatal que prohíbe espectáculos con apología al delito, la misoginia o a la violencia simbólica en contra de las mujeres.

En tono burlesco, Dani Flow reaccionó en redes defendiendo su estilo como parte de su identidad artística y afirmó que seguirá interpretando sus temas “tal y como son”.

El reguetonero Dani Flow reaccionó de manera burlona a su cancelación en el Estado de Querétaro.

Cómo se le vetó a Dani Flow de dar shows en Querétaro

Gudiño dio a conocer la información a través de un comunicado oficial detallando de manera general los motivos. En su comunicado, explicó que mientras las letras de Dani Flow mantengan mensajes misóginos, el gobierno no otorgará permisos para que se presente en ningún municipio del estado.

Además, enfatizó que la postura oficial no está dirigida contra un género musical en particular, sino contra cualquier contenido que reproduzca violencia hacia las mujeres, tales como los narcocorridos.

El Municipio de Jalpan de Serra se encargó de comunicar que el veto de cualquier presentación pública que incite a la misoginia y la violencia contra la mujer es general. Crédito: Facebook/ Municipio de Jalpan de Serra

Finalmente, reafirmó su postura en una conferencia de prensa en la que se le cuestionó al respecto del tema: “El gobernador, cuando emitió el decreto, no era para un género específico, sino cualquier música que incite a la violencia, en este caso, pues es hacia la mujer".

Qué otras cancelaciones y vetos ha sufrido Dani Flow en su trayectoria

El veto en Querétaro no es el primer obstáculo que enfrenta Dani Flow en su carrera. Recientemente en Puebla, su participación en la Feria de la Primavera de Xicotepec también fue cancelada tras la presión de colectivos feministas y autoridades locales.

En ambos casos, el argumento central ha sido el mismo: sus letras explícitas y sexualmente cargadas se interpretan como una reproducción de discursos de violencia simbólica contra las mujeres.

Aunque sus seguidores defienden su música como entretenimiento, actualmente estos antecedentes muestran un patrón de controversias que acompañan al artista desde sus inicios.

Más allá de la música, Dani Flow también ha estado en el centro de la polémica por su vida amorosa. Durante años mantuvo una relación poliamorosa con Valeria Zepeda y Jocelyne Lino, situación que generó fuertes críticas.

Dani Flow fue fuertemente criticado por sostener una relación poliamorosa (Instagram)

El embarazo de una de ellas y su posterior matrimonio con Jocelyne en 2025 alimentaron aún más el debate sobre su estilo de vida.

Estas controversias personales sumadas a sus letras explícitas han alimentado su imagen de “El Rey del Morbo”, un artista que construye su identidad alrededor de la provocación y el escándalo, tanto en el escenario como fuera de él.

En este sentido, el artista reafirmó la poca importancia que le da al tema, enfatizando el hecho de que continuará dando presentaciones en las que interprete sus canciones sin ningún tipo de filtro.

Dani Flow reaccionó afirmando que seguirá dando conciertos en otros lugares sin perder su esencia. Crédito: Instagram/ @daniflowir

Qué pasará con los siguientes conciertos de Dani Flow

Pese a los vetos y críticas, la participación del reguetonero en el Cola Flow Fest 2025, que se celebrará el 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, está confirmada.

En el evento compartirá el escenario con figuras internacionales como Don Omar, J Balvin y Álvaro Díaz, al sumarse al show de una vieja conocida: la Bellakath, con quien se espera una de las presentaciones más comentadas del festival.

Su participación en este festival representaría un contraste fuertemente marcado: mientras enfrenta restricciones en algunos estados, en otros escenarios se le da un espacio para seguir manteniendo su esencia y generar público al mismo tiempo.

