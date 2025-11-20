A qué huele el perfume de Kenia OS, fragancia que se vendió en tiempo récord

La cantante de 26 años celebró el éxito desde sus redes sociales. (@keniaos, Instagram)

Kenia Os volvió a provocar un fenómeno entre sus seguidores. Su perfume K OS MUSE salió a la venta y se agotó en menos de una hora, un logro que confirma su impacto en la industria de la belleza.

La cantante de 26 años celebró el éxito desde sus redes sociales, donde expresó: “Oigan no saben la felicidad que tengo en este momento, porque ustedes ya hicieron sould out de Muse, ¿qué les pasa? Estoy muy feliz y muy agradecida… quiero saber qué les parece mi primer perfume”.

El perfume se agotó en minutos

El lanzamiento ocurrió a las 12:00 horas en una tienda digital creada exclusivamente para la venta del producto. A las 12:41, la fundadora de K Os Beauty publicó un video celebrando que el lote se había comercializado en su totalidad. La intérprete de “Mamita rica” confirmó su sorpresa con un mensaje claro para sus fans: “Ya hicieron sould out, ¿qué les pasa?”

El éxito replicó lo que suele ocurrir con sus productos de belleza y reforzó su posición como una de las creadoras de contenido más influyentes del país.

¿A qué huele “K OS MUSE”?

La marca describe el aroma bajo la línea KOSEssence, donde detalla una estructura olfativa pensada para generar una experiencia sensorial completa:

Notas de salida: cardamomo y chile rojo

Notas de corazón: caramelo y sal

Notas de fondo: vainilla, tabaco y cashmere wood

En palabras de la firma: “Una experiencia que despierta tus sentidos. Cada nota de K Os Muse está pensada para envolver la piel con calidez y carácter, desde la chispa del cardamomo y chile rojo, caramelo y sal en el medio y hasta el fondo suave de vainilla, tabaco y cashmere wood. Un perfume que revela quién eres en cada momento, acompaña tus emociones y transforma lo cotidiano. Combinando notas cálidas que evolucionan sobre la piel, revelando una identidad única en cada persona”.

Con esta combinación, K OS MUSE se ubica dentro de los aromas cálidos y especiados, con un cierre dulce que evoluciona según cada tipo de piel.

El perfume se agotó en 41 minutos. (@kos.essence, Instagram)

Famosos mexicanos que también han lanzado fragancias

Kenia Os se suma a una lista de celebridades que han encontrado en la perfumería un espacio ideal para conectar con el público.

Entre los nombres más destacados se encuentran:

Wendy Guevara , quien presentó Wendura Privée .

Paulina Rubio , creadora de su propia fragancia años atrás.

Miguel Layún , imagen de SKY , de Perry Ellis.

Eiza González, rostro de BOSS The Scent for Her.

En el ámbito profesional destaca el perfumista mexicano Rodrigo Flores-Roux, creador de fragancias para marcas de lujo y celebridades internacionales.

K OS MUSE confirma el poder comercial de Kenia Os, cuyo perfume agotado en minutos ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del año en la industria beauty.

El perfume tendrá un costo de 1400 en preventa. (Captura de pantalla @soywendyguevaraoficial)