México

Yuridia revela que nombró a su hijo en honor a Valentín Elizalde y oyó música del “Gallo de oro” en su parto

La familia de la cantante compartió la divertida historia de cómo el nombre de su hijo menor surgió durante el parto, inspirado por la música de Valentín Elizalde

La cantante anunció el nacimiento de su hijo con tiernas fotografías. (RS)

El recuerdo de Valentín Elizalde sigue presente en la vida de muchos mexicanos, y su legado musical ha encontrado un homenaje inesperado en la familia de Yuridia, quien recientemente compartió con sus seguidores que el nombre de uno de sus hijos rinde tributo al célebre “Gallo de Oro”.

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la cantante reveló que su hijo menor lleva el nombre de Valentín en honor al intérprete sinaloense, cuya muerte, ocurrida hace diecinueve años, aún conmueve a sus admiradores.

Durante la conversación digital, Yuridia respondió a la curiosidad de sus seguidores sobre el origen del nombre de su hijo Noah. La pregunta sobre por qué eligieron el nombre Valentín para el pequeño fue respondida de inmediato por Matías, esposo de la artista, quien afirmó: “Por Valentín Elizalde”.

Yuridia revela que el nombre de su hijo menor es un homenaje a Valentín Elizalde, el icónico 'Gallo de Oro' (Instagram)

La espontaneidad de la respuesta provocó risas en la pareja, y Yuridia confirmó que la inspiración surgió durante el parto, cuando Matías decidió poner música de Elizalde para ayudarla a relajarse. “Cuando estaba en el parto, yo le puse Valentín Elizalde a la Yuri para que se desestresara”, relató Matías, mientras Yuridia añadió: “Sí, porque yo me estreso mucho”.

La anécdota familiar no solo evidenció la admiración de la pareja por el cantante, sino que también mostró el ambiente distendido en el que eligieron el nombre. Matías expresó su deseo de que su hijo menor no adopte un estilo “muy fresón”, en contraste con Benicio, su otro hijo, a quien considera de ese perfil.

Esta confesión generó comentarios entre los seguidores, quienes comenzaron a llamar al pequeño “el pollito de oro”, en alusión al apodo de Elizalde.

El tributo de la familia de Yuridia cobra un significado especial al acercarse el aniversario número diecinueve del asesinato de Valentín Elizalde, ocurrido el 25 de noviembre de 2006.

El tributo de Yuridia a Valentín Elizalde surge durante el parto, acompañado de la música del cantante sinaloense (FOTO: Guillermo Perea/CUARTOSCURO.COM)

El cantante, que tenía 27 años y se encontraba en el punto más alto de su carrera, dejó una huella imborrable en la música regional mexicana con temas como “Lobo domesticado”, “Vete Ya”, “Soy Así”, “Como me duele” y “A mis enemigos”. Estas canciones dominaron las listas de popularidad en los primeros años de la década de 2000 y consolidaron su estatus como uno de los artistas más queridos del género.

La trágica muerte de Elizalde, ocurrida tras un exitoso concierto en Reynosa, sigue rodeada de especulaciones. Inicialmente, se señaló que la causa habría sido la interpretación de un corrido que un cártel mexicano consideró ofensivo, lo que habría motivado el ataque armado al finalizar el espectáculo.

El aniversario número diecinueve del asesinato de Valentín Elizalde revive el impacto de su muerte en la música regional mexicana (Foto: Cuartoscuro)

Con el paso de los años, surgieron nuevas versiones que apuntan a una posible traición por parte de su primo Tano, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada hasta la fecha.

A casi dos décadas de su partida, el legado de Valentín Elizalde permanece vigente, no solo en la memoria colectiva y en la música regional mexicana, sino también en gestos personales como el de Yuridia y su familia, quienes han encontrado en su nombre una forma de rendir homenaje al “Gallo de Oro”.

