Tom Cruise elogia ‘Amores Perros’ de Alejandro González Iñárritu: “Un clásico”

Tom Cruise recibe su primer Oscar honorario en una emotiva ceremonia en Hollywood, reconociendo su trayectoria y legado en el cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

El reconocimiento a Tom Cruise como una de las figuras más influyentes de Hollywood alcanzó un nuevo hito cuando Alejandro González Iñárritu le entregó el primer Oscar de su carrera, un galardón honorario que celebró tanto su trayectoria como la creciente presencia del talento mexicano en la industria cinematográfica.

La ceremonia, realizada en el Salón Dolby de Hollywood durante los Governors Awards, reunió a destacados nombres del cine y estuvo marcada por el humor, la nostalgia y un sentido homenaje a la vida artística del actor.

La velada, que no fue televisada, contó con la presencia de figuras como Steven Spielberg, Colin Farrell, Emilio Estévez, Guillermo del Toro y Leonardo DiCaprio, quienes ovacionaron de pie a Cruise mientras sonaba la emblemática música de Misión imposible.

Iñárritu, encargado de abrir la ceremonia y presentar la estatuilla, recurrió a la ironía para destacar la magnitud del homenaje: “Escribir un discurso de cuatro minutos para celebrar los 45 años de carrera es lo que en esta ciudad se conoce como una misión imposible”, bromeó el cineasta.

Alejandro González Iñárritu entrega el Oscar honorario a Tom Cruise, destacando la influencia del talento mexicano en la industria cinematográfica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante su intervención, Iñárritu evocó una reciente experiencia compartida con Cruise en Londres, durante la filmación de la película Judy, cuyo estreno está previsto para 2026.

El director relató: “Este hombre comió más chile que cualquier mexicano. Comió serranos verdes crudos como si fueran palomitas de maíz… Ni Guillermo del Toro come tantos. Yo lo llamo Tomás Cruz, es mexicano, lo conozco. Pero no lo dice porque los agentes de ICE están afuera, cuidado”. Estas palabras, cargadas de humor y complicidad, reflejaron el ambiente distendido y el orgullo latino que impregnaron la ceremonia.

La película del año 2000 fue recordada por el actor internacional

Iñárritu también subrayó la madurez artística de Cruise, más allá de su faceta como actor de acción: “No es lo lejos que corre o lo alto que salta. Es la precisión con la que decide moverse, esas pequeñas calibraciones”, afirmó el director, destacando la evolución del homenajeado como artista integral. Añadió: “Esta noche no sólo celebramos una filmografía, celebramos una vida de trabajo”.

Al recibir el galardón, Cruise, visiblemente emocionado, compartió con el público el origen de su pasión por el cine: “Mi amor por el cine comenzó desde muy joven”, confesó.

“La gran pantalla fue el espacio que me despertó hambre por la aventura, por el conocimiento, por entender a la humanidad, por crear personajes, contar historias, ver el mundo. Me abrió los ojos”.

Cruise también dedicó palabras a los demás homenajeados de la noche, entre ellos la legendaria Dolly Parton, quien recibió el premio Jean Hersholt al mérito humanitario.

La carrera de Tom Cruise incluye nominaciones al Oscar por 'Nacido el 4 de julio', 'Jerry Maguire', 'Magnolia' y 'Top Gun: Maverick' (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el repaso a la carrera de Cruise, que incluye nominaciones al Oscar por Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire, Magnolia y como productor de Top Gun: Maverick. Su historial de acrobacias en películas como Taps y la saga de Misión imposible ha sido ampliamente reconocido, aunque hasta ahora no había obtenido la codiciada estatuilla.

Iñárritu anticipó que este reconocimiento podría ser solo el primero: “Éste puede ser su primer Oscar, pero por lo que he visto y experimentado, éste no será el último”, afirmó el cineasta.

El recuerdo de Tom Cruise con Amores Perros

Tras este acontecimiento, el actor recurrió a sus redes para expresar su felicidad por contar con la amistad de Alejandro González.

El actor se reconoció como admirador del mexicano desde su debut como director (IG)

“Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado, durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro González Iñarritu, ¡no puedo esperar a compartir nuestra nueva película con todos ustedes!”, escribió.

Pero lo que más emocionó a los mexicanos es que Cruise se reconoció admirador del cineasta desde su debut como director, pues recordó que él fue parte de la audiencia que quedó impactada con el estreno de ‘Amores Perros’, en el 2000.

“Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico ´Amores perros´, este fin de semana, 25 años después, me sentí profundamente conmovido de haber sido presentado el Oscar Honorario por ti, mi querido amigo”, escribió.