Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios reciben 6 mil 200 pesos, hoy 19 de noviembre?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sigue con el calendario de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025, el último depósito del año.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, este apoyo económico —que actualmente asciende a 6 mil 200 pesos bimestrales— se entrega de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

El calendario oficial, difundido por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, establece que las dispersiones iniciaron el 3 de noviembre y concluirán el 27 del mismo mes.

Este esquema de pagos se organiza por orden alfabético para asegurar un proceso ordenado y evitar saturación en sucursales y cajeros.

Tras la suspensión de depósitos del lunes 17 —debido al día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana—, la entrega de apoyos se reanudó el martes 18 y continúa este miércoles 19 de noviembre, día en que se deposita a los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras:

N

Ñ

O

Las personas adultas mayores cuyo primer apellido corresponda a estas letras recibirán hoy 6 mil 200 pesos, monto establecido para quienes tienen 65 años o más.

Este apoyo forma parte de los programas prioritarios del Gobierno de México y está reconocido como un derecho constitucional, independiente de cualquier gobierno o administración en turno.

Otros programas que también reciben depósito en estas fechas

Además de la pensión para adultos mayores, en estas semanas también se dispersan los recursos de:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad , con 3 mil 200 pesos bimestrales . Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con alguna discapacidad permanente. En diversos estados del país, este programa opera bajo un esquema de corresponsabilidad entre la federación y los gobiernos estatales para ampliar la cobertura.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras , con mil 650 pesos . Otorga un apoyo a mujeres que trabajan, buscan empleo o estudian y que no cuentan con acceso a servicios de cuidado infantil. El objetivo es respaldar a las madres en la crianza y protección de sus hijas e hijos mientras continúan con sus actividades laborales o académicas.

Mujeres Bienestar , dirigido a mujeres de 63 y 64 años, con un apoyo de 3 mil pesos .

Sembrando Vida, cuyos sembradores reciben 6 mil 450 pesos de jornal mensual.

Todos estos depósitos se realizan a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar y forman parte de la misma programación alfabética.

La Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión del bimestre noviembre-diciembre 2025, mediante depósitos directos de 6 mil 200 pesos a las y los adultos mayores a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar

¿Cómo saber si ya cayó el depósito a tu tarjeta?

Las y los beneficiarios pueden verificar su pago mediante tres opciones:

App Banco del Bienestar, disponible en Android y iOS. Línea telefónica 800 900 2000, opción 1, ingresando los 16 dígitos de la tarjeta y año de nacimiento. Consulta de saldo en cajeros del Banco del Bienestar.

Con las dispersiones avanzando en los últimos días del mes, se recomienda revisar periódicamente los canales oficiales y evitar acudir sin necesidad a las sucursales para prevenir saturación.