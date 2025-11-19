Nieto de Carlos Slim, Arturo Elías Slim, se compromete con Paula Albarrán

A través de redes sociales, el hijo de Arturo Elías Ayub anunció su compromiso. Crédito: IG/@arturoelias

Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim e hijo de Arturo Elías Ayub, realizó una propuesta de matrimonio que ha causado sorpresa en el público.

El romántico momento tuvo lugar en Central Park, en la ciudad de Nueva York, donde Arturo Elías Slim se comprometió con Paula Albarrán.

El momento contó con la presencia de familiares de ambos, quienes acompañaron a la pareja durante la celebración del compromiso.

Pese a tener un perfil bajo en redes sociales, la vida social de Arturo y Paula, su pareja, se nutre mayormente de su asistencia a acontecimientos deportivos destacados, como la Fórmula 1 y el Abierto de Tenis.

A través de redes sociales, la pareja anunció su compromiso. Crédito: IG/@alexalbarran

Así ha sido la relación de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán

De acuerdo con algunos sitios, la relación entre Arturo Elías Slim y Paula Albarrán comenzó formalmente a finales de 2019, luego de que Valeria Slim, prima de Arturo, los presentara durante una cena navideña.

A lo largo de su vínculo, atravesaron una pausa temporal de aproximadamente seis meses, iniciada en septiembre de 2020, tras la cual retomaron su relación y, desde entonces, se han mantenido unidos de manera estable.

Por el momento, los detalles sobre la boda permanecen en reserva, pero la noticia del compromiso ha generado entusiasmo entre sus familias.

Familia de Arturo Elías Slim

El apellido de Arturo Elías destaca dentro del círculo empresarial mexicano debido a la notoriedad de la familia que encabezan Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, hija del reconocido empresario Carlos Slim.

El matrimonio ha conformado un núcleo familiar que incluye a tres hijos: Arturo Elías Slim, Johanna Elías Slim y Alejandro Elías Slim.

Aruro Elías Ayub es padre de Arturo Elías Slim, quien se comprometió en Nueva York. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¿Quién es Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim?

El entorno familiar y profesional de Arturo Elías refleja una combinación de tradición empresarial y una vida social activa dentro del ámbito mexicano.

Su trayectoria académica se remonta al Colegio Irlandés, ubicado en Ciudad de México, donde consolidó su formación superior.

Actualmente, como CEO de T1 (Todo en Uno), lidera una compañía que se enfoca en brindar asesoría a empresas para optimizar procesos de cobro, administración y logística, labor que desempeña desde que concluyó sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac y se graduó en 2019.

Arturo Elías Ayub y sus hijos. Crédito: Arturo Elías Ayub

¿Quién es Paula Albarrán, prometida del nieto de Slim?

Durante su infancia y adolescencia, Paula Albarrán residió en ciudades como Nueva York y Miami, para luego continuar su formación en el internado Le Rosey, ubicado en Suiza.

Su regreso a México le permitió finalizar su etapa preuniversitaria en el Colegio del Bosque, donde cursó el último año de preparatoria.

Según detalla en su perfil de LinkedIn, se concentra en el diseño y la arquitectura de interiores. Mientras que entre mayo y septiembre de 2024, se desempeñó como Operations & Creative Manager en CDMX.

Respecto a su familia, se sabe que cuenta con dos hermanos, Manuel y Alexa Albarrán, quienes forman parte de su círculo cercano.