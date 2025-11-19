Marcelo Ebrard reporta alza en la inversión extranjera directa en México: creció 15% en el último trimestre

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía informó que México rompe récord en inversión extranjera directa, “vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera, vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares”, señaló.
