México

Marcelo Ebrard reporta alza en la inversión extranjera directa en México: creció 15% en el último trimestre

El secretario de Economía señaló que este incremento significa confianza al gobierno de Claudia Sheinbaum y expectativa positiva a favor de México

El Secretaría de Economía
El Secretaría de Economía Crédito: X: @m_ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía informó que México rompe récord en inversión extranjera directa, “vamos a alcanzar récord histórico este último trimestre, de acuerdo al Registro Nacional de Inversión Extranjera, vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares”, señaló.

